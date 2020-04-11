Oto hizmeti ayağına gelsin

Virüs nedeniyle insanlar eve kapanırken, pek çok sektör de hayatı kolaylaştıracak adımlar atmaya başladı. Bunlardan biri olan otomotivde şirketler, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlık ve can güvenliğini gözeten yeni uygulamalarını devreye aldı. İş süreçlerini korona dönemine uygun olarak yeniden şekillendiren firmalardan evinizden aracınızı alıp, bakımını yapıp tekrar eve teslim eden de var, görüntülü görüşme hizmeti sunan da. Hatta aracınızı ücretsiz dezenfekte eden olduğu gibi, ücretsiz sanal müze gezisi yaptıran da var.

Görüntülü görüşme

Nissan, araç sahibi olmak isteyen müşterileri için ‘sizi görüntülü arayalım’ hizmetini hayata geçirdi. Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, “Türkiye’nin her yerinden Nissan bayilerine uzaktan erişim imkanı tanıyan ‘sizi görüntülü arayalım’ sistemi ile müşteriler artık showroom’lara gitmeden satış danışmanlarından görüntülü bilgi alabiliyor ve araçları canlı olarak videolu görüşmeyle inceleyebiliyor” dedi. Hizmetten yararlanmak isteyenin, ‘nissan.com.tr/sizi-goruntulu-arayalim. html’ adresinden formu doldurması yeterli.

Marka temsilcisi evinizde

Suzuki’nin ülke genelindeki bayilikleri uzaktan satışa imkan veren görüntülü görüşme teknolojisiyle donatıldı. Evden kolaylıkla marka temsilcileriyle görüntülü görüşmeye imkan veren sistemi kullanmak için ek bir uygulama ya da cihaza da ihtiyaç kalmıyor. Müşteriler, otomobil, motosiklet ve deniz motorları hakkında artık showroom’lara gitmeden bilgi alabiliyor.

Oturduğun yerden işlem

Renault, korona günlerine özel #BizAyrılamayız adını verdiği kampanyasıyla, evinde oturduğu yerden araç sahibi olmak isteyen müşterisine hizmetini bir adım daha ileriye taşıdı. Müşterinin belge ve gerekli işlemlerini hallederek, alınan aracı da kapıya kadar teslim etme uygulaması başlattı. Siz, Talisman, Kadjar ya da Megane HB aracınızı ve paketinizi seçiyorsunuz, ardından işlemi halledecek ve aracı evinize getirecek yetkili satıcıyı da belirliyorsunuz. 2 bin lira da ön ödeme yaptıktan sonra işleminiz başlıyor. Sonra aracınız kapınıza getiriliyor.

'Sesli rehber' mobilde

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, korona nedeniyle evinden çıkamayan ziyaretçiler için kapılarını sanal ortamda açtı. Android ve IOS işletim sistemlerinde kullanılabilen sesli rehber uygulaması, ‘App Store’ ve ‘Google Play Store’ üzerinden Türkçe ve İngilizce olarak indirilip dinlenebiliyor.

Sağlıkçıya ücretsiz

Hyundai Assan, Türkiye genelindeki bütün yetkili servislerindeki ‘kapınızdaki servis’ adlı uygulamasıyla, müşterilerinin evinden çıkmadan araçlarının bakımını yapıyor. Servis personeli tarafından kapıdan alınarak periyodik bakıma giren Hyundai araçların, ücretsiz dezenfekte edilerek sahibine teslim edildiğini belirten Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, “Ayrıca nisan ayı boyunca sağlık çalışanlarına özel bakımlarda, işçilik ücreti alınmayacak” dedi. Firma ayrıca, ‘şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla’ kampanyası başlattı.

Sanal turla keşif

Evinden çıkmayanlar, markanın tarihinde yer alan önemli modelleri Honda Koleksiyon Salonu’nda sanal tur ile inceleyebiliyor. Japonya’daki Twin Ring Motegi pistinde bulunan Honda Koleksiyon Salonu, Honda tarafından geliştirilen 300’ün üzerinde ürüne ev sahipliği yapıyor ve bunların 360 derece sanal tur üzerinden ziyaret edilmesine imkan sağlıyor. Honda hayranları ‘honda.com/collection-hallgallery’ adresini tıklayarak, evlerinden müzeyi gezebiliyor. Ziyaretçiler burada otomobil, motosiklet, güç ünitesi ve yarış otomobillerine kadar uzanan geniş bir koleksiyonu yakından inceleyebiliyor.

Bayiler bir tık uzakta

Daha önce 35 bayisinde canlı ve görüntülü görüşme hizmeti sağlayan Fiat, bu ay itibarıyla Türkiye’de bulunan bayilik ağının tamamını dijital ortama taşıdı. Buna göre, müşteriler fiat.com.tr, bayi web siteleri veya sosyal medya aracılığıyla dilediği bayinin satış danışmanına saniyeler içerisinde bağlanabiliyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Showroom’larda yer alan modellerin online ortamda canlı olarak incelenebileceği sistemde, modellerle ilgili tüm detaylar anında öğrenilebilecek” diye konuştu.