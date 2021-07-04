Otobüs bilet fiyatları düşmedi! Kurban Bayramı’nda daha da artacak…

Normalleşmeyle birlikte yolcu otobüslerinde yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı. Otobüsler artık ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyabilecek. Bayram öncesi bilet almak isteyenler koltuk sınırlaması kalkmasına rağmen bilet fiyatlarında artışlarla karşılaştı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan ise zamları reddederek, “Bir fiyat artışı yok. Biz kafamıza göre zam yapamayız. Bugün bilet fiyatları ne ise bayramda da o olacak” dedi.

Bursa’ya giden Mahmut Mumcu, “1 Temmuz itibarıyla yasaklar kalktı. Ancak otobüs bilet fiyatları olduğu yerde duruyor. Fiyatların düşmesini bekliyorduk” dedi. 180 liraya Hatay’a gitmek için bilet aldığını belirten Bülent Kışlıoğlu, “Bilet fiyatları hâlâ aynı hatta gün geçtikçe artıyor diyebilirim” diye konuştu.

120 liraya Bolu için bilet aldığını söyleyen Mehmet Duman ise “Biletçi bayramda fiyatın 200 lira olacağını söylüyor” şeklinde konuştu.