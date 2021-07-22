Ekonomi Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı

Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı

Ekonomi

Otomotiv devi 3 fabrikasını kapattı

Çip krizi koronavirüs pandemisiyle başlamış, birçok şirketi etkilemişti. Toyota da, çip sıkıntısı nedeniyle Tayland'daki araç üretimini askıya aldığını açıkladı.

22 Temmuz 2021, Perşembe 17:01 Son Güncelleme:
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Japon otomobil üreticisi Toyota, bu haftanın başlarından bu yana Tayland'daki üç üretim tesisinde araç üretimini çip sıkıntısı nedeniyle askıya aldı.

Toyota, salı günü Ban Pho fabrikasında ve Çarşamba günü Samrong ve Gateway fabrikalarında araç üretimini geçici olarak askıya aldı. Toyota, web sitesine göre Tayland'da yılda 550.000 araç üretim kapasitesine sahip.

SEBEBİ ÇİP SIKINTISI

Mevcut askıya almanın cuma gününe kadar geçerli olduğu da eklenerek, "Gelecek haftanın üretim operasyonu daha sonraki bir aşamada belirlenecek" dedi.

Ayrı bir açıklamada, Tayland'daki fabrika kapanışlarının pandeminin neden olduğu parça sıkıntısından kaynaklandığı belirtildi.

Tayland'daki askıya almalar ilk olarak Nikkei Asia tarafından bildirildi. Tayland, Honda ve Çin'in Great Wall Motor gibi dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bazıları için Asya'nın dördüncü en büyük otomobil montaj ve ihracat merkezi. 


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