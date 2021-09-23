Ekonomi Otomotiv sektöründe çip krizi! Milyarlarca dolarlık kayıp

Otomotiv sektöründe çip krizi! Milyarlarca dolarlık kayıp

Ekonomi

Otomotiv sektöründe çip krizi! Milyarlarca dolarlık kayıp

Otomotiv sektörünün zor zamanlar geçirmesine sebep olan çip krizi devam ediyor. Çip krizi nedeniyle üretim bantlarını durduran otomotiv şirketlerinin 210 milyar dolara yakın kayıplarının olacağı iddia edildi.

23 Eylül 2021, Perşembe 10:10 Son Güncelleme:
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Koronavirüs pandemisiyle birlikte Otomotiv sektörü zor zamanlar geçirmeye başladı. Şirketler yarı iletken temininde zorluk yaşarken fabrikalarını kapatmak zorunda kaldı. Üretimin aksaması nedeniyle otomotiv şirketleri yıllık hedeflerinin de gerisinde kalmış oldu.

AlixPartners tarafından yapılan araştırma sonucunda bu yıl küresel çapta otomotiv üretiminin 7.7 milyon azalacağı öngörüldü. Daha önceden yapılan araştırmada ise bu rakam 3.9 milyon adet olmuştu.

Çip krizinin önüne geçişmesi için çalışmalar yapılsa da sorunlar artarak devam ediyor. Otomotiv üreticileri çip stoklarını tüketti ve açığı kapatacak alanın da kalmadığını belirtiyorlar.


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