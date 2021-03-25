Ekonomi OYAK Yatırım halka açılıyor

OYAK Yatırım halka açılıyor

Ekonomi

OYAK Yatırım halka açılıyor

OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30’unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

25 Mart 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamada, OYAK Yatırım’ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi. Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5.7 milyon TL olacağı kaydedildi.

Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20’lik bölümünü oluşturuyor. Halka arzın, yılın ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

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