Öykü Baştaş ve Armine Harutyunyan nasıl keşfedildi?

Marka, alışılmış güzellik algısını yıkarak adından söz ettirdi. Peki Öykü ve Armine marka tarafından nasıl keşfedildi?

Öykü Baştaş: Kapıda beklerken geldiler

“Paris’te, 100 kızın kapıda beklediği bir seçmeye katılmıştım. Gucci için çalışan bir ekip o kalabalıkta yanıma geldi. Bana birkaç soru sordu. Sözlerimi ve tipimi etkileyici bulduklarını söylediler. Gucci için iş teklif ettiler. Önce inanmadım. Marka, klasik güzellik algısını yıkmayı başardı.”

Armine Harutyunyan: Konser izlerken teklif ettiler

“Manken değilim, grafik bölümü öğrencisiyim. Berlin’de konser izlerken modayla ilgilendiğini söyleyen bir ekip yanıma geldi. İletişim numaralarımı istediler.

Bir ay sonra Gucci defilesinin baş mankeni olarak podyuma çıktım. Hâlâ inanamıyorum. Alessandro Michele’nin bambaşka bir güzellik algısı var."

Müge Dağıstanlı/ POSTA

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