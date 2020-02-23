Oyuncu Turgay Tanülkü: Orayı bilmeden imkansız

Esenler Belediyesi tarafından Kadir Topbaş Kültür Merkezinde "Film Gibi" isimli program düzenlendi. Programda, hapishane filmlerinin önemli isimlerinden olan ünlü oyuncu Turgay Tanülkü vatandaşlarla bir araya geldi.

Son yıllarda yapılan hapishane konulu film ve diziler hakkında konuşan Turgay Tanülkü, sevenleri ile bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Tanülkü, "Hayat ile ilgili bağları konuştuk. Daha çok sorular olsaydı hoş olacaktı ama insanlarla buluşmak güzel geldi. Çünkü birbirimizi tanımıyorduk. Onlara ait olan duygularımı anlatmış oldum. Onun için mutluyum. Dilerim başka yerde de buluşuruz herkesle" diye konuştu.

"Yaşanmadan, orayı bilmeden cezaevi ile ilgili film yapmak imkansız"

Cezaevlerinin görünenden farklı olduğunu ifade eden Turgay Tanülkü, "Oyunculuk farklı bir şey. Birde bu gibi konuları incelemek lazım. Hani sokağı bilmeyenin sokakta oynaması veya yönetmesi biraz zor. Cezaevleri düşünüldüğü gibi değil. Yaşanmadan, orayı bilmeden cezaevi ile ilgili film yapmak imkansız. Bu insanları seviyorum" şeklinde konuştu.

Söyleşinin ardından Oyuncu Turgay Tanülkü’ye Esenler Belediyesi tarafından hediye verildi. Vatandaşlar ise Turgay Tanülkü ile fotoğraf çekinmeyi ihmal etmedi.

İHA