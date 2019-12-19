Ozan Kabak Bundesliga'da gollerine devam ediyor Sezon başında Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, burada da gollerine devam ediyor. Bir defans oyuncusu olmasına rağmen Stuttgart formasıyla 6 ayda 3 gol atan Ozan, Schalke formasıyla ise 4 ayda 3 gole ulaştı.