Ozan Kabak Bundesliga'da gollerine devam ediyor
Sezon başında Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, burada da gollerine devam ediyor. Bir defans oyuncusu olmasına rağmen Stuttgart formasıyla 6 ayda 3 gol atan Ozan, Schalke formasıyla ise 4 ayda 3 gole ulaştı.
Ozan Kabak golleriyle Almanya'ya damga vurmaya devam ediyor. Schalke'nin Wolfsburg'la 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Ozan, Bundesliga'da bu sezonki 3. golünü atmış oldu.
Ozan'ın golüyle 51. dakikada öne geçen Schalke 04, 82. dakikada yediği golle Wolfburg'la puanları paylaştı. Milli oyuncu, maç sonunda Twitter'dan yaptığı paylaşımda attığı golü, hayatını kaybeden Schalke 04 taraftarına armağan etti.
https://twitter.com/s04/status/1207400467787141122
9 puana yükselen Ozan Kabak'lı Schalke, Bundesliga'da 5. sırada bulunuyor.
Ozan Kabak bu sezon Schalke formasıyla 12 maça çıktı. Sezon başında az süreler alan Ozan, son 7 maçın hepsinde ilk 11 başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
https://twitter.com/ozankabak4/status/1207434335642669056