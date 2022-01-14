Özel okulların zam oranı yüzde 36 olarak netleşti. Bu oran sadece eğitim ücretini kapsıyor. Yemek, kırtasiye gibi hizmetlerde ücret artışının ne olacağı henüz belli değil ve veliler bu konuda tedirginler. Bu yılı “fedakârlık yılı” olarak kabul eden özel okullar, velilerin bütçesinin rahatlaması için KDV indirimi yapılmasını talep ediyor.

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin, öğrenim ücretleriyle ilgili yönetmeliği referans göstererek “Artış en fazla yüzde 62,98 oranında olabilir” yönündeki açıklamasının ardından özel okul ücretleri bir anda Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Çünkü açıklama 1 milyon 450 bin civarında öğrenci ile velilerinin yanı sıra 170 bin öğretmeni ve 350 bin de özel okul personelini ilgilendiriyor.

Günlerce süren tartışmalar sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün "Özel okul ücretlerindeki artış tavanını yüzde 36 ile sınırladık" diyerek, konuyla ilgili son noktayı koydu.

Peki, şimdi ne olacak? Ücretler hangi rakamlara ulaşacak? Sektör temsilcileri konuyla ilgili ne diyor? Milliyet'ten Aysel Bozan Yılmaz'ın haberine göre, uzmanlar özel okul ücretleriyle ilgili merak edilenleri

"ÖZEL OKULLAR İÇİN TAVAN ORAN KULLANILIR"

- Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Öztürk: Sayın Cumhurbaşkanı artış oranını belirlemiştir ve tüm okullar buna uyacaktır. Biz geçen yıl uygulanan yönteme göre tavan artışı hesaplamış ve okulların büyük kısmının bu oranın altında kalacağını umduğumuzu belirtmiştik. Amacımız öncelikle öğretmenlerimizi daha sonra veli ve okullarımızı korumaktır. Bildiğiniz gibi asgari ücrete yüzde 50 civarında zam yapıldı. Devlet okullarındaki öğretmenlere ocakta ilk altı ay için yüzde 30,5 artış yapıldı temmuz ayındaki artışla bu oran çok daha yukarı çıkabilir. Şimdi öğretmenlerimizin maaşlarına yapılacak zam oranı ne yazık ki yüzde 36’nın altında kalacaktır. Öğretmen ve velilerimizle birbirimizi koruyup, kollamak, gözetmek zorundayız. Çünkü kaliteli eğitim, mutlu öğretmensiz, bir okul da öğrenci ve velisiz düşünülemez. Okullarımız bundan sonra hesaplarını bu tavana göre yapacaklardır. Derneğimize bağlı okulların bu zam oranının altında işletme maliyetlerini yürütmeleri oldukça zor olacaktır. Umarım her şey yolunda gider, enflasyon düşer, ekonomik veriler iyiye gider. Okullarımız da kaliteli, sağlıklı bir şekilde eğitime devam eder. Biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağımız kanaatindeyim. Temmuz ayında, o vakte kadar oluşacak enflasyon verileri ve devlet okullarındaki öğretmenlere yapılacak maaş zammı çerçevesinde bu işin ne kadar sürdürülebilir olacağını daha iyi anlayacağız.

‘ÖZEL OKUL KURUCULARI KENDİ BÜTÇELERİYLE ARADAKİ FARKLARI KAŞRILAYACAK'

- Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel: Özel okullar olarak üç bileşene önem veriyoruz. Birincisi okullarımızın kalitesinden ödün vermemek, ikincisi enflasyon karşısında öğretmenlerimiz başta olmak üzere çalışanlarımızı mağdur etmemek, üçüncüsü de velilerimizi zora düşürmemek yani eğitim ücretlerini rahat ödeyebilmelerini sağlamak. Masraflarımız aslında bu yıldan başladı. Asgari ücret yüzde 50; kâğıt yüzde 400 arttı. Belirlenen yüzde 36 ile ilgili de şunu söyleyeyim. Şu anki ücret aslında 18 ayı kapsıyor. Erken kayıt döneminde aldığımız ücretler eylülden eylüle bizi geçindirir. Dolayısıyla 18 ay sonranın ücretini belirlemiş olduk. Enflasyon farkı oluşsa bile biz bir daha zam yapamayacağız.

Özel okul yatırımcıları olarak bu yıl hedefimiz para kazanmak değil. ‘Bu yıl ülkemize, çocuklarımıza feda olsun’ dedik. Önemli olan okullarımızın kalitesinden taviz vermeyelim. Öğretmenimiz, öğrencimiz mağdur olmasın. Bizim kazancımız çok da önemli değil. Şimdi özel okul kurucuları, kendi bütçeleriyle arada oluşan farkları karşılayacak.

KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesini talep ettik. Bu konuda düzenlemeler yapılırken dikkate alınacaktır diye düşünüyorum. Erken kayıt dönemindeyiz bu karar şu an verilse daha iyi olur, çünkü velilerin ödeyeceği ücretlere de ona göre bir indirim yapılır.

MAYISTA AÇIKLANACAK

Açıklanan yüzde 36’lık zam oranı sadece eğitim ücretini kapsıyor. Okullar yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığında alacakları ücretleri ayrıca tespit ediyorlar. Bu hizmetlerin ücretleri mayıs ayında belli olacak.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ücret artışı sosyal medyada da gündem oldu. Yorumlardan bazıları şöyle:

Özel okul artışını yüzde 36 ile sınırlamak demek, seneye birçok etkinlikte ek ücret ödeyeceğiz demek.

Asgari ücrete yüzde 50 zamdan sonra özel okullara yüzde 36 tavan sınırı konması okulları çok zorda bırakır. Zaten bıçak sırtı olan kalite yerlere düşer. Çoğu özel okul batar.

20 bin TL okul ücreti alıyorsa 10 bin TL de kitap, kıyafet, yemek ücreti alıyorlardı. Önümüzdeki yıl 25 bin TL okul ücreti, 35 bin TL kitap, kıyafet, yemek alırlar.

"BAZI ÖZEL OKULLAR YÜZDE 36 ZAMA UYMUYOR ŞİKAYETİ"

Velilerden, bazı özel okulların yüzde 36 zam oranına uymadığına, daha yüksek oranda zam istediğine dair şikâyetler geliyor. Konuyla ilgili görüş aldığımız MEB yetkilileri “Bu konuda üst sınır belirlenmiştir, okul ile veli arasında özel bir anlaşma olmadığı sürece bu rakamın üzerine çıkılamaz. Aksi takdirde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca okula önce para cezası verilir, üç kez tekrarlanması halinde kurumun çalışma ruhsatı iptal edilir” dediler.

ROBERT KOLEJİ'NİN ÜCRETİ 300 BİN TL'YE ULAŞABİLİR

Kolejlerde en fazla yüzde 36 zam yapılabilecek. Ancak yüzde 25-30 oranında zam yapmayı düşünen okullar da var. Yine pek çok özel okul, burs ve indirimlerle velilere avantajlar sunmaya da devam edecek. Mevcut ücrete yüzde 36 zam olursa nasıl rakamlar ortaya çıkar diye bir hesaplama yaptık. Özel okullarda eğitim ücretleri, eğitim kademesine, bulunduğu il ve ilçeye göre değişiyor. İlkokulda rakamlar ortalama 50 bin TL’den başlıyor. Yüzde 36 zam gelirse bu okulların ücreti 68 bin TL’ye çıkacak. Ortaokul ve liselerde de ise eğitim ücreti 60 bin TL’den başlıyor. Zamla rakam 81 bin 600 TL’ye ulaşacak.

Yabancı kolejler başta olmak üzere sınavla öğrenci alan okullarda ise rakamlar daha yüksek. Öyle ki bu konuda her yıl rekoru elinde tutan Robert Kolej’de bu yıl eğitim ücreti 130 bin TL’den başlıyordu, 7 gece pansiyonlu ve 10 taksit olması durumunda 215 bin 900 TL’ye kadar çıkıyordu. Şimdi okul yüzde 36 zam yaparsa eğitim ücreti 176 bin 800 TL’den başlayacak, 293 bin 624 TL’ye kadar ulaşabilecek.







