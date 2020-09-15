Özel okulda KDV iadesi için geri sayım

Özel okullarda, Katma Değer Vergisi (KDV) tutarının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından erken kayıt yapan veliler para iadesi, yeni kayıt yaptıracak olanlar ise indirim beklerken bazı okulların buna yanaşmadığı yönünde şikayetler artmıştı. Bunun üzerine özel öğretim okullarını temsil eden 5 dernekten ortak uyarı gelmişti.

Henüz ödeme yapılmadı

İndirime ve para iadesine sıcak bakmayan özel okullara bir uyarı da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) gelmişti. MEB, düzenlemeye uymayanlara idari para cezası kesilebileceğini de belirtmişti. Tüm uyarı ve açıklamalara rağmen erken kayıt yaptıran ve faturası kesilen velilere henüz yüzde 7 fark ödemesi yapılmadı. Huzursuzluk ve belirsizlik yaratan bu durumla ilgili Maliye son noktayı koydu.

Okul matrahtan düşebilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB-Maliye), 1 Eylül itibarıyla yüzde 8’den yüzde 1’e indirilen özel okul ücretlerindeki KDV’nin fatura kesilmiş olsa bile veliye geri ödeneceğine dair görüş verdi. GİB, Özel Okullar Derneği’nin sorusuna verdiği yanıtta okulların 1 Eylül’den önce faturası kesilmiş eğitim ücretinin yüzde 7’lik farkının gider faturası ile velilere geri ödeyebileceğini açıkladı. Özel okullar ise bu tutarı daha sonra doğacak KDV matrahından düşecek.

Diğer hizmetlerde zaten yüzde 1

Gelir Idaresi görüşünde yemek, kahvaltı, servis, pansiyon/yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetlerde bu indirimin söz konusu olmayacağı kaydediliyor. Bu hizmetlerde pandemi nedeniyle KDV yılsonuna kadar zaten yüzde 1 düzeyinde tutuluyor. Bu görüşün ardından özel okulların iadeleri ne şekilde ve ne zaman yapacağı merak ediliyor.

Ne kadarı geri ödenecek?

KDV indirimi, 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için geçerli. Yani bu durumda bu eğitim öğretim döneminde özel okullara velilerin yüzde 7 daha az ödeme yapması gerekiyor. Örneğin; 30 bin liralık bir okul ücretinin yüzde 8 KDV’si 2.400 lira. Yapılan düzenleme ile KDV oranı yüzde 1’e düştüğü için 300 lira oldu. Yani bu yıl için 30 bin lira peşin ödeme yapan bir veli, bu ücretin 2.100 lirasını okuldan geri alacak. 25 bin lira ödeme için iade 1.750 lira olacak. Veli 40 bin lira ödüyorsa faturası 2.800 lira düşecek. Okullar, peşin ödeme yapıldıysa da KDV’yi geri öderken eşit taksitle veliye ödeme yoluna gidebilecek. Veli ödemeyi taksitle yapıyorsa ödenecek taksitlere indirim de bir seçenek.







