Özel okulda yemek ve servis ücreti iade

Türkiye’de ilk corona virüs vakası 11 Mart’ta görülmüştü. Bunun üzerine nisanda uygulanması gereken ara tatil, 16 Mart’a çekilmişti. 23 Mart’ta da evde olan öğrencinin derslerinden geri kalmaması için EBA sistemi ile online yani uzaktan eğitime geçilmişti. Uzaktan eğitim mayıs sonuna kadar sürecek. Öğrencilerin okula gidemedikleri bu dönemin servis ve yemek ücretleri ne olacak? Özel okullara ödenen eğitim paraları iade edilecek mi? Bu soruların cevapları ise yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Mahsuplaşma olabilir

Çocukları özel okulda okuyan bazı veliler, nisan ve mayıs için ödedikleri özel okul, yemek ve servis ücretinin iadesini talep ediyor. Konuyla ilgili görüşünü aldığımız Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, okulların yemek ve servis ücretini ya iade edeceğini ya da veliyle anlaşarak gelecek yıl mahsuplaşmaya gidebileceğini söyledi. Yani bu iki aylık dönemin yemek ve servis parası, yeni eğitim yılında velinin ödeyeceği ücretten düşülebilecek. Mezun olan veya okuldan ayrılan için ise iade edilebilecek.

Geri ödemeler başladı

Aralarında Mektebim Koleji, Eyüboğlu Eğitim Kurumları, İTÜ Geliştirme Vakfı ve Saint Pulcherie Vakfı Okulları’nın da bulunduğu 10 özel okul, öğrencilerinin hizmet almadığı nisan ayına ait yemek veya servis ücretlerini ailelerine iade etmeye başladı. Aynı iadenin mayıs ayı için de olacağı belirtilirken, bazı okulların da ödeme yapmak için dönemin sonunu beklediği tahmin ediliyor.

1 ay yüz yüze eğitim

Okul ücreti iadesinin ise olmayacağını belirten Nurullah Dal, okulların eksik kalan eğitimlerini yaz döneminde telafi eğitimle tamamlayacağını söyledi. Nurullah Dal, “Eğitime ara verilen denilen dönemde, uzaktan eğitim yapıyoruz. Uzaktan eğitim ile ilgili yatırım yaptık. Yani eğitim çok ciddi devam ediyor. Bu nedenle eğitim ile ilgili iade edeceğimiz bir ücret yok. Yaz döneminde bütün okullar 1 ay kadar telafi eğitimi verecek” diye konuştu.

'Mücbir sebep' talebi

Velilerin yüzde 90’ının ise uzaktan eğitimden memnun olduğunu belirten Nurullah Dal, “Memnuniyetsiz olan da var. Her çocuk da bir değil. Hem aile hem de çocuk için kolay bir süreç değil. Uzaktan eğitim konusunda zorluk çeken aileye rehberlik desteği de veriyoruz” diye konuştu. Dal, kendi sektörlerinin de sigorta ve vergi kolaylığı sağlayan mücbir sebep kapsamına alınmasını istedi.

Haziranda kısmi açılış

Haziranda okulların kısmi olarak açılacağını tahmin ettiklerini belirten Nurullah Dal, telafi eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) alacağı kararı beklediklerini söyledi. Dal, “Okullarımızda normalleşme ile ilgili deneme yapabiliriz. Örneğin; 8, 12 ve okul öncesi bazı sınıflar haziranda açılabilir. Sıralarda seyrek oturma düzeni yapılır, gerekli önlemler alınır” diye konuştu.

Yüzde 50 indirimli olmalı

Öğrenci ya da okul istediği için değil, salgın nedeniyle yani mücbir sebepten dolayı kamu kararıyla eğitime ara verildiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, “Bu yüzden veli ve okul idaresi iyi niyetli ve uzlaşmacı olmalı. Online eğitim sürse bile, yüz yüze eğitimin yerini tutması mümkün değil. Bu nedenle özel okullar, verdikleri hizmetin ücretinde bir indirim yapmalılar. Burada da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullara ‘bu dönemde eğitim ücretinin yüzde 50’si alınabilir’ gibi bir çerçeve çizmeli. Böylece okul yönetimi de veli de rahatlar” dedi.

Veli rızası şart

Yemek ve servis ücretinin ise önceden peşin ödenmişse, iade edilmesi gerektiğini belirten Levent Küçük, mahsuplaşma yoluna gidilecekse de ‘okul kararı’ şeklinde değil, velinin rızasıyla gelecek sezonda karşılıklı uzlaşıyla bu mahsuplaşmanın yapılması gerektiğini söyledi.

Küçük, velilere de şu tavsiyede bulundu:

“Ücret iadesi veya indirim konusunda okul idaresinden taleplerinizi yazılı yapın. Yarın hukuki bir anlaşmazlık yaşanırsa, bu yazı elinizde bir kanıt olacaktır.”

'Telafi' edilmezse para verilir

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün Ankara Valiliği’ne nisanda gönderdiği yazıda; özel okulların ve özel kursların telafi eğitimi yapacağı, yapmayacak olanların ise eğitim ücretlerini velilere iade edeceği belirtilmişti. MEB kaynaklarından öğrendiğimize göre, telafi eğitimi yapılacağından, okul ücreti iadesi olmayabileceği ancak yemek ve servis ücretlerinin verilebileceği ifade ediliyor. Okul ücreti iadesinin olmamasına gerekçe ise ‘özel okulların, öğretmenin maaşını velinin ödediği paradan sağladığı, iade yapılırsa o zaman öğretmenin de mağdur olacağı’ şeklinde.







