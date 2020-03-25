Corona virüs nedeniyle okulların tatil edilmesiyle birlikte özel okul ve kreşe çocuğunu gönderen bazı velilerin okul ücretlerini ödeyip ödemeyeceği konusu gündeme geliyor. Sosyal mesafe sürecinde eğitimin uzaktan yapılması nedeniyle ‘Özel okullar ücretlerde yapılandırmaya gidecek mi?’ ‘Özel okullarla yapılan sözleşmeler iptal edilir mi?’ ‘Okulun kapalı olduğu dönemin parasını ödenir mi?’ sorularını gündeme geliyor.

Sözleşmede yer alan içerikler ile online dersler aynı değil

Corona virüs (Covid-19) nedeniyle yurt genelindeki ilk ve orta dereceli okullar önce bir hafta süreyle tatil edilmiş, ardından da uzaktan eğitime geçilmişti. 23 Mart itibariyle milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya başlarken, bu konuda özel okulların izlediği yol ise veliler ve okullar arasında yapılan sözleşmeleri tekrar gündeme getirdi. Avukat Cevat Kazma, özel okulların verdiği online eğitimlerdeki derslerin, sözleşmede taahhüt edilen dersler ve içerikler ile aynı olmadığına dikkat çekti.

Özel okullar ücretlerde yapılandırmaya gitmeli

Bu derslerin daha çok ödevler ve bu ödevlerin veliler tarafından takibini gerektiren konular olduğunu ifade eden Cevat Kazma, “Veliler özel okullara yüklü miktarda ücret ödüyor. Ödenen ücretler içinde özellikle çocukların yemekleri ve servis bedelleri de dahil oluyor. Bunlar göz önüne alındığında veliler açısında haksız bir ödeme söz konusu oluyor.” diye konuştu.

Bu durumun özel okullar tarafından da sebepsiz bir zenginleşmeye sebep olabileceğine vurgu yapan Cevat Kazma, uzaktan eğitimin Haziran ayına kadar bu şekilde sürmesi durumunda ise özel okulların ücretlerde yapılandırmaya gitmesi gerektiğine değindi.

Velilerin hukuki hakkı var

Avukat Cevat Kazma, “Okulların bir daha açılmaması durumunda hukuken belirli bir ödemenin belirlenerek velilere geri ödenmesi veya gelecek yıl buna ilişkin bir iyileştirme indirim ya da yapılandırma yapılması gereklidir.” dedi. Bu durumun velilerin hukuki hakkı olduğuna değinen Cevat Kazma, velilerin özel okullarla bu durumu görüşerek çözebileceğini sözlerine ekledi.