Magazin Özge Borak'tan flaş itiraf: Gitmediğim için pişmanım

Özge Borak'tan flaş itiraf: Gitmediğim için pişmanım

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Özge Borak'tan flaş itiraf: Gitmediğim için pişmanım

Özel hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan oyuncu Özge Borak, "İki evlilik yapıp bitirdim (Bülent Şakrak, Ata Demirer), 'olmazsa biter' diye başladığım ilişkiler değildi. Umarım bir gün ben de anne olurum" dedi.

17 Mart 2021, Çarşamba 21:53 Son Güncelleme:
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Son olarak 'Menajerimi Ara'nın kadrosuna katıldığı haberleriyle gündeme gelen Özge Borak, Acun Ilıcalı'nın dijital platfotformu 'Exxen'de yayınlanan 'Astrolojik Şifreler' programına konuk oldu.

Ünlü oyuncunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yurtdışına gitmeyi düşündüm ama o dönem yaşadığım bir ilişki vardı, ‘gitmeyeyim’ deyip vazgeçtim. Çok eskiden bahsediyorum. O dönem Türkiye’yi yurtdışında temsil etme seviyesinde elime bir iş geçti ve onu değerlendirmedim gibi değil, yurtdışında eğitimle ilgili bir durum söz konusuydu. 

Gitmekten vazgeçtim. Gitmeme nedenim ilk evliliğim, okuldan arkadaşım Bülent Şakrak. O dönem onunla beraberdik. Yeni mezun olmuştum ve vazgeçtim. Gitmediğim için pişmanım tabii ki. Gidip geri gelecektim, yurtdışına yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. Bülent o dönem gerektiği kadar kıskançtı. Ama gitmememi o istedi gibi durum söz konusu değil, kendim gitmedim.


Biten ilişkilerimin ardından o kişilerle arkadaş olarak devam etmedim. Arkadaşlıksa mesele çok arkadaşım var zaten. Bir şeyler bitiyorsa biz çok iyi arkadaş değildik ki partnerdik. Ayrılıklarımı kavga dövüş şeklinde bitirmedim, konuşup anlaşarak ayrıldım. Hayat boyunca çocukları çok sevdim ve istedim de. Ama tabii ‘bundan vazgeçtim tamamen’ dediğim dönemim de oldu.


İki evlilik yapıp bitirdim. 'Aman canım olmazsa biter nasıl olsa, ayrılıveririm' diye başlattığım şeyler değildi. Anne olmak isterim, gizli kapaklı bir şey değil bu, umarım olur."


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