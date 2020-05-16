Paket tur iadesinde esneklik

Bu süreçte paket tur sözleşmelerinin taraflarından olan seyahat acentelerinin de ekonomik durumu bozuldu. Yeni tur satışı yapılamamasının etkisiyle tüketicilere verilmesi gereken bedel iadesi talepleri 14 günlük süre içinde karşılanamadı. Bu durumu çözüme kavuşturmak adına Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi

Ekstra süre tanındı

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, salgın nedeniyle 5 Şubat 2020’den itibaren ifası öngörülen ve havayolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, tüketicilere ödemiş olduğu bedelin, vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere fesih bildiriminin tur şirketine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde veya uçuş yasağı kalktıktan sonraki 60’ıncı günü izleyen 14 gün içinde ödenmesine ilişkin seçme hakkı tanındı.





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