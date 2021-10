Palmsfit ile zayıflamaya hazır mısınız?

Yıllardır onlarca diyeti uygulayan, birçok spor programı yapmasına rağmen zayıflayamayanlara müjde. Mersin'de güler yüzlü ve enerjik Müjgan ve Serhat Say çifti tarafından kurulan Palmsfit, zayıflayamayanların derdine çare oluyor. Say çifti, yurtdışından getirttikleri aynı zamanda yeterlilik belgeleri bulunan İnfraredli ve Vakumlu Yürüyüş-Koşu Bandı ile Roll Masaj cihazlarıyla danışanlarının 1500 kalori yakmalarını sağlıyor. Başarısıyla dikkat çeken Palmsfit, yaklaşık 10 ay önce karşılık 100'ün üzerindeki danışanını yüzünü güldürerek kısa sürede adından söz ettirdi.

Kendilerini tanıtarak sözlerine başlayan Say çifti, “Ben Müjgan Say; yaratıcı drama eğitmeni ve amatör tiyatro oyuncusuyum. Merkezimizde kullanmış olduğumuz cihazları 2 yıl kadar deneyimleme şansım oldu. Bu cihazları kullanan kişiler üzerindeki etkilerini ve kişiye göre nasıl kullanılacağını bilmekteyim. Vermiş olduğumuz hizmet ile ilgili olarak da sağlıklı yaşam koçluğu eğitimime devam etmekteyim. Ben Serhat Say; makine mühendisiyim. Özel sektörde, kurumsal firmalarda; satış, servis, üretim ve yurt dışı deneyimlerinin de olduğu birçok alanda yöneticilik yapıp, son olarak kamu sektöründe çalıştıktan sonra eşimle birlikte bu işi yapmaya karar verdik” dedi.

“Huzur ve sağlığı birleştirmek istedik”

Pamsfit fikrinin ortaya çıkış hikayesini anlatan Serhat Say “Aslında ilk çıkış noktası çalıştığımız işlerde pek huzurlu olmamamızdı. Bu işi kendimizin ve tüm gelecek olan kişilerin ihtiyacı olan huzuru bulmaları için açtık. Çünkü değişen ekonomik etkenler ve küresel durumlardan dolayı herkesin tek aradığı şey Huzur. Diğer geçerli sebep de tabi ki sağlık. Biz bu 2 unsuru birleştirmek istedik. İnsanlara bir spor salonu konsepti yerine kendi evinin salonunda zayıflıyormuş hissiyatını vermek istedik. Bu yüzden dekorasyonumuzda ahşap temalar kullanarak hem bohem hem şık bir merkez oluşturduk. Müstakil bir ev rahatlığı sağlamak, danışanlarımızın seans sonrası kahvelerini içmeleri ve sohbet etmeleri için de bahçemizi buna göre dizayn ettik. Bu şekilde iş yerimizin önce ruhunu oluşturduk. Sonra yurtdışı menşeili yeni teknoloji zayıflama cihazlarımızı merkezimize yerleştirdik. Pandemi ile birlikte kapanma zamanlarında yeme alışkanlıklarımız değişti ya da bozuldu. Kilo aldık. Kilolar ve yağlanmalar yeni hastalıklara yol açmaya başladı. Vücut şeklimiz isteğimiz dışında değişti. Bunun yanında birçok zayıflama şekil ve yöntemini deneyip sonuç alamayan ve farklı bir yöntem denemek isteyen kişilerin de olduğunu biliyoruz. Özel günleri yaklaşan kişilerin kısıtlı zamanda o güne hazırlanmaları gerekiyor. Yoğun tempoda çalışanların istedikleri verimi almaları için zamanları çok kısıtlı. En değerli şeylerden birisinin de zaman olduğunu düşünerek, kişilerin minimum zamanda maksimum fayda almasını amaçladık. Uzun çalışma senelerinin bize vermiş olduğu deneyimleri ve başarılarımızı kendi işimizi yaparak yansıtmak istedik. İyiliği yaymak ve herkes için faydalı bir iş yapmak gayesiyle bu girişimde bulunduk. Kendimize inanarak, güvenerek yola çıktık ve Palmsfit'i kurduk” dedi.

“Kullandığımız cihazlar sağlıklı ve kalıcı etki bırakmaktadır”

“Bizim kullandığımız cihazlar kişinin hareket etme kabiliyetiyle orantılı olarak fayda sağlıyor” diyen Müjgan Say ise, “Sağlıklı, kalıcı ve başarı oranının yüksek olması tam da bununla ilgili. Tabiki büyük etki de cihazların teknolojisinden kaynaklanıyor. Merkezimizde 2 tip cihaz bulunuyor. Bunlardan birincisi 'İnfraredli ve Vakumlu Yürüyüş-Koşu Bandı' şeklinde adlandırdığımız cihazımız. Diğeri ise “Roll Masaj” ya da “Lenfatik Drenaj” şeklinde adlandırılan cihazımız. Bu cihazlar Avrupa menşeli olup sağlık hususunda yeterlilik belgeleri bulunmaktadır. 2 cihaz da fizyoterapistlerin ve diyetisyenlerin önerdiği cihazlardır.” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz daha fazla insanı mutlu etmek ve dost sayımızı arttırmak”

Verdikleri hizmet ile hijyen ve ortamdan alınan huzurla müşteri memnuniyetini sağladıklarını belirten Say çifti bunu bozmadan büyümeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Herkesi merkezlerine davet eden Çift şöyle konuştu: “Hedefimiz daha fazla insanı mutlu etmek ve dost sayımızı arttırmak. Yeni nesil zayıflama ve spor cihazlarına yatırım yapmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Hem eğlenceli, sıkılmadan spor yapılan hem de verimli bir merkez olmayı devam ettirme düşüncesindeyiz. Marka tescil belgemizi almış bulunmaktayız. Bu iş üzerindeki ciddiyetimizi ve uzun ömürlü olma isteğimizi belli etmiş oluyoruz. Sürekli kendini geliştiren ve yenileyen yapımızı korumak istiyoruz. Şu an verdiğimiz hizmet ile hijyen ve ortamdan alınan huzur olarak müşteri memnuniyetini karşılamaktayız. Bunu bozmayarak büyümeyi hedefliyoruz. İnsana, canlıya, doğaya olan saygımızla işletmemizi geliştirmeye ve sizlere layık olmaya devam etmeyi düşünüyoruz. Herkesi merkezimize bekliyoruz.”

İlandır.