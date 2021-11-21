Pamukkale travertenleri nasıl oluşmuştur?... Yaklaşık olarak 400 bin yıl kadar önce genel anlamıyla bir dizi depremin meydana gelmesi ile beraber Pamukkale travertenleri oluştu. Tabii detaylı olarak ele alındığı vakit ise kaynaktan yukarı doğru gelen Yaklaşık 35 santigrat derecedeki suyun, Kalsiyum hidrokarbonat etkisi ile havanın birleşmesi üzerinden çökelme meydana geldi ve bu da Pamukkale travertenlerini oluşturdu. Böylece tamamen doğal bir yapı altında merdiven görüntüsü ile beraber harika bir görsel ortaya çıktı. Bu doğrultuda karbondioksit ve karbonmonoksit yapı içerisinden uçması ile beraber, kalsiyum karbonat çökelmesi üzerinden kalıcı hale geldiğini ifade etmek gerekir.

TRAVERTENLERİN OLUŞUM

Travertenlere gider anlamı üzerinden bakıldı vakit yüz binlerce yıl önce yaşanan depremler ile beraber ortaya çıktı. Bu depremler ile beraber 35 santigrat derecedeki kalsiyum hidrokarbonat barındıran suyun yukarı çıkması, hava ile etkileşim göstermesini imkan verdi. Böylece karbondioksit ve karbonmonoksit uçması üzerinden Kalsiyum karbonat çökelmesi, travertenlerinin oluşumunu yarattı. Böylece 400 bin yıl kadar önce, yaşanan Depremin etkisi ile beraber kimyasal ve fiziksel oluşum neticesinde muazzam doğal travertenler meydana geldi.

TRAVERTERLERİN HİKAYESİ

Bilimsel açıdan ortaya çıkan oluşumu ile beraber aynı zamanda travertenlerin oluşumu üzerinden masalsı bir hikayesi öne çıkıyor. Bölgede yaşayan yakışıklı bir çobanın ay tanrısına aşık olması ile beraber, travertenlerinin oluştuğu bölgede nihayet buluşmuşlar. Bunun mutluluğu ile beraber inekleri sağmayı unutan Çoban ile beraber, ineklerin sütünün akması üzerinden travertenlerin oluştuğuna dair rivayet bulunur. Bu güzel ve masalsı hikayesi ile beraber en çok ziyaret edilen özel doğal alanlar içerisinde geldiğini ifade etmek gerekir. Bu şekilde yöresel açıdan daha birçok farklı masalsı hikayesi olduğunu da ifade etmek mümkün.

TRAVERTENLERİN ÖZELLİKLERİ

Taşınmış olduğu birçok farklı özelliği ile beraber travertenler ön plana çıkıyor. En önemlisi oluşumu ile beraber meydana gelen fiziksel açıdan özellikleri Pamukkale travertenlerini ayrı bir yere koymaktadır.

- Kaplıcalar tarafından birikmiş olan bir kalker biçimi bulunur.

- Genel olarak lifli ve konsantrik bir görünüme sahiptir.

- Beyaz, ten rengi ve krem rengi ile beraber pas rengini bir araya geldiği hoş bir görüntü ortaya çıkarır.

- Kaplıca ağzı ile beraber kireçtaşı mağarası üzerinden, kalsiyum karbonatın hızlı çökmesi ile meydana gelmiş bir yapıdır.

- Tamamen düzenli bir şekilde merdiven görünümüne sahiptir.

Bu şekilde birçok farklı özelliği ile beraber Pamukkale travertenleri dünyanın en önemli doğal alanları içerisinde gelir. Üstelik her sene farklı zaman dilimlerinde dünyanın birçok farklı yerinden insanın ziyareti ile beraber, özellikle yakından görme olanağı elde edilir.

PAMUKKALE TRAVERTENLERİ NE ZAMAN ZİYARET EDİLİR?

Aslına bakılırsa yılın bütün farklı zaman dilimlerinde Pamukkale travertenlerini gidip görmek mümkün. Ancak bununla beraber özellikle yaz aylarında ziyaret etmek, travertenleri çok daha yakından görme şansını sunar. Bu sebepten dolayı ilkbahar ayların sonu ve yaz aylarında ziyaret etme şansı olanların görmesi gerektiği alanlar içerisinde geliyor.