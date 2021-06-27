Pancar çorbası tarifi ve yapılışı: Pancar çorbası nasıl yapılır? sorusunun cevabıyla başlayalım... Pancar çorbası genelde kırmızı pancar besininden yapılmaktadır. Elbette ki bu çorbanın tarifi ve yapılışına geçmeden önce malzeme listesinin verilmesi gerekir. Malzeme listesi ortalama 4 veya 6 kişilik olacak şekilde verilecektir.

İşte pancar çorbası malzemeleri şöyle sıralanmaktadır:

2 tane orta boy olacak şekilde kırmızı pancar

1 tane orta boy olacak şekilde patates

1 tane biraz iri havuç

1 tane orta boy olacak şekilde soğan

2 veya 3 diş sarımsak

Ortalama olarak yarım kahve fincanı zeytinyağı

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı normal su

Tuz

Pancar çorbasının yapılışı ise şöyle sıralanmaktadır:

İlk yapılacak adım patates, pancar, soğan ve havuç malzemeleri ufak ufak doğranır.

Uzun süre bu sebzeleri pişirmek besin değerini düşüreceğinden düdüklü tencere kullanımı bu çorba için uygun görülmektedir.

Düdüklü tencereye zeytinyağı alınır ve biraz kızması beklenir.

İlk olarak kızan yağa soğan ve sarımsak koyulur.

Bu iki ürün biraz kavrulur.

Sonrasında ufak doğranan diğer sebzeler de ilave edilir ve 3 dakika kadar kavrulmaya devam edilir.

Bundan sonraki aşamada kavrulan sebzelerin üzerine et suyu normal su ve tuz eklenir. Tencerenin kapağı kapatılır.

Düdüklü kapağı açılmadan 10 dakika bu şekilde kalır ve ürünler suda kaynatılır.

Sonrasında düdüklü tencere açılır ve ürünler pürüzsüz olana kadar blender aletinden geçirilir.

Pancar çorbası kırmızı renkte olan hatta rengi itibariyle domates çorbasına benzeyen bir çorbadır. Sıcak servis edilmesi uygun görülmektedir.

PANCAR ÇORBASININ FAYDALARI NELERDİR?

Pancar çorbasının içine eklenen malzemeleri düşünüldüğünde diğer çorbalar gibi insan vücuduna çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalar ise şöyle sıralanmaktadır:

Bağışıklığı güçlendirmektedir.

İçinde bolca C vitamini bulunmaktadır.

Bu C vitamini bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine destek olmaktadır.

Bilindiği gibi bağışıklık sisteminin hücrelerinin görevlerini yerine getirmesi amacıyla ilk ihtiyaç duyduğu C vitaminidir.

Kan basıncını bu çorba dengelemektedir.

Buradan da anlayacağımız gibi pancar çorbası kan basıncını düzenlemektedir.

Aynı zamanda sindirim sistemini de düzene sokmaktadır.

Pancar çorbası pancar ağırlıklı bir çorbadır. Yani bu çorbaya ismini veren pancar ana temel besin ögesidir.

Dolayısıyla da kırmızı pancar hipertansiyonu da düzene sokmaktadır.

Bilinçsel etkinlikleri düzenlemektedir.

Kalbi koruyarak kansere karşı olumlu etkileri de bulunmaktadır.

PANCAR ÇORBASININ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Pancar çorbasının en büyük püf noktası içine koyulan sebzelerin ve bununla beraber pancar besininin haşlanma aşamasıdır. Bilindiği gibi sebzeler çok pişirildiğinde besin değeri düşmektedir.

Dolayısıyla pancar çorbasını yapmak için kullanılan tencere bu anlamda ön plana çıkmaktadır. Tencere seçiminde ısı değerinin gösterildiği sebzelerin pişme zamanlamasının belirtildiği dijital tencereler seçilmelidir. Aksi halde süreyi ayarlamakta zorluk yaşanacak ve sebzeler ya az ya da çok pişecektir.

Pancar çorbasına pancar, havuç, patates dışında sarımsak ve soğan eklenerek çorba lezzetli hale getirilmelidir. Pancar çorbası renk itibariyle kırmızı renkte olacağı için bir sosa ihtiyaç duymamaktadır. Sadece pancar çorbası piştikten sonra nane ile süslenebilir. İçine eklenen yeşil baharatlar hem lezzet verecek hem de besin değerini daha da arttıracaktır.

Pancar çorbasının pratik ve basit pişmesi için sebzeler mutlaka olabildiğince küçük doğranmalıdır. Bunun dışında çorbaya eklenen su da çok önemlidir. Fazla su eklemeden ve su dengesini iyi sağlayarak et suyu, tavuk suyu gibi besin değeri yüksek sulardan yararlanılmalıdır.