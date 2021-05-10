Pandemi bayramın tadını kaçıramadı

Ramazan Bayramı 13 Mayıs’ta başlayacak. Bayramların vazgeçilmezi ise tatlı, şeker ve çikolata... Eskisi gibi bir araya gelemesek de gelenekselleşen bayram şekeri ve çikolatayı sevdiklerimize online hediye ederek, gönüllerimizi bir tutmaya devam ediyoruz. Araştırma şirketi Ipsos’un 2020 bayram dönemi verilerine göre, toplam ikramlık çikolata ve şekerleme pazarı 938 milyon liralık bir değere sahip.

DOĞU ŞEKER SEVİYOR

İkramlık pazarının yüzde 51’ini çikolata, yüzde 49’unu şeker ürünleri oluşturuyor. Bayram şekeri alışverişinin yüzde 42’si Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, yüzde 22’si Marmara ve yüzde 21’i İç Anadolu’da gerçekleşiyor. Akdeniz yüzde 10, Karadeniz yüzde 5, Ege ise yüzde 4 paya sahip. İkramlık çikolata satışında da yüzde 30’luk payla Marmara Bölgesi birinci sırada yer alıyor.

TÜKETİMİ ETKİLEMEDİ

Türkiye’de bayram şekeri tüketimi yaklaşık 20 bin ton civarında gerçekleşiyor. Korona sürecinde atıştırmalık sektörünün büyümeye devam ettiğini belirten Kent markasının üreticisi Mondelez International Türkiye’nin Genel Müdürü İhsan Karagöz, “Ramazan Bayramı’nın şeker tüketimini başlı başına artıran bir etkisi var. Pandemi öncesi ve pandemi dönemini karşılaştırdığımızda, bayram şekeri tüketiminde büyük değişiklikler olmadı” diye konuştu.

PAKETLİYE YOĞUN İLGİ

Pandemide paketli şeker pazarı biraz daha büyüdü. Çünkü koronavirüs önlemleri kapsamında tüketiciler, iki yıldır paketli (hediyelik) bayramlık ürünleri daha çok tercih eder hale geldi. Paketli ürünlerin yanı sıra üretici şirketler yine marketlerde açtıkları standlarda, dökme şeker olarak tabir edilen çeşitli aromalardaki ikramlıkları (kilo ile satılan) tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Satışlar görevlilerce eldiven, maske, mesafe ve dezenfektan kurallarına dikkat edilerek yapılıyor.

11 BİN EK İSTİHDAM

Her bayram için ortalama 11-12 bin ton şeker üreten Kent, bu yıl da yine bayram için 11 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdi. Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere 35 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtacak olan Kent, bayram döneminde sahada 6 bin 500 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

17 marka ve 58 çeşit ürünü bulunan Şölen, mevcut 2 bin 400 çalışanına ek olarak bayramda 4 bin 500 kişiyi daha sahada görev yapmak üzere işe alacak.

ONLINE ALIŞVERİŞ

Pandemi sürecinde tüketicinin online siparişlere yönelmesi bayram şekeri alışverişlerine de yansıdı. Hediyelik çikolata satışlarının e-ticaret kanalında çok iyi gittiğini belirten Şölen Çikolata Üst Yöneticisi (CEO) Elif Çoban, “Geçen bayram tüketiciler sadece kendilerine değil, bayramlaşmak için sevdiklerine de ürünler gönderdi. Bu yıl bu kanalın daha da büyüyeceğini düşünüyoruz” diye konuştu. Ülker Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO) Aslı Özen Turhan da “Bayram için 49 çeşit çikolata ve şeker ürünümüzle Türkiye genelindeki satış noktalarında ve online alışveriş sitelerinde yerimizi aldık” dedi.

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