Moda Pandemi kilolarını saklamak isteyenlere: Kas kostümü

Pandemi kilolarını saklamak isteyenlere: Kas kostümü

Moda

Pandemi kilolarını saklamak isteyenlere: Kas kostümü

Pandemide çoğumuz aşırı kilo aldık. Spor yapma imkanımız da bir hayli azaldı. Ama her zaman fit ve kaslı bir vücudun hayalini kurmaya devam ettik. Bir e-ticaret sitesi de bunun farkına varmış olacak ki, geçekçi bir kas kostümü tasarlayarak erkeklerin fit bir görünümüne kavuşmasına bir şans verdi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 12:51 Son Güncelleme:
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Salgın nedeniyle spor salonları kapatılınca, insanlar çareyi mucize aramakta buldu. Çinli bir e-ticaret şirketi, zahmetsizce fit bir vücuda kavuşmanın formülünü satışa sundu. E-ticaret sitesinde, insanların koltuktan kalkmadan kaslı görünmesini sağlayan hiper gerçekçi kas elbiseleri satılıyor. Kas kostümlerinin fiyatı boyutuna göre 87 sterlinden 438 sterline kadar çıkabiliyor.

Smitizen marka silikon elbise öyle gerçekçi görünüyor ki, 'Terminatör' vücudunu çağrıştırıyor. Normalde eğlence amaçlı olarak partilerde giyilen kas şeklindeki kostümlerin aksine, bu giyilebilir gövde, yüzde 100 medikal silikondan oluşuyor.

Taobao adlı ticaret sitesinde kısa sürede ilgi gören kas kıyafetinde, gerçekçi olması için kol damarları bile var.


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