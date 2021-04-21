Pandemi kilolarını saklamak isteyenlere: Kas kostümü

Salgın nedeniyle spor salonları kapatılınca, insanlar çareyi mucize aramakta buldu. Çinli bir e-ticaret şirketi, zahmetsizce fit bir vücuda kavuşmanın formülünü satışa sundu. E-ticaret sitesinde, insanların koltuktan kalkmadan kaslı görünmesini sağlayan hiper gerçekçi kas elbiseleri satılıyor. Kas kostümlerinin fiyatı boyutuna göre 87 sterlinden 438 sterline kadar çıkabiliyor.

Smitizen marka silikon elbise öyle gerçekçi görünüyor ki, 'Terminatör' vücudunu çağrıştırıyor. Normalde eğlence amaçlı olarak partilerde giyilen kas şeklindeki kostümlerin aksine, bu giyilebilir gövde, yüzde 100 medikal silikondan oluşuyor.

Taobao adlı ticaret sitesinde kısa sürede ilgi gören kas kıyafetinde, gerçekçi olması için kol damarları bile var.







