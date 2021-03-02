Bu zamana kadar düşünmeden kabul ettiğimiz birçok şey pandemi sonrası değişecek. Dün değişecek ilk 3 konudan bahsetmiştim. Diğerleri:

1) DAHA ÇOK DOĞADA OLMAK:

Karantinada bir ağaç altı bulmak, iki adım yeşillikte yürümek, kaçabiliyorsak ormanda biraz vakit geçirmek çok iyi geldi. Aslında doğaya ne kadar ihtiyacımız olduğunu fark ettik ve bir de şehirde daha çok park olması gerektiğini. Bir kısmımız (özellikle de çocuklular) şehir dışındaki evlere kaçtılar ya da balkonlu evlere taşındılar.

2) DÜNYAYI VE İNSANLARI DAHA FAZLA ÖNEMSEMEK:

Bu salgın bize hepimizin ne kadar bağlantılı olduğunu gösterdi. Birimiz batarsak hepimiz batarız. Pandemi sona erdikten sonra başkaları için daha fazlasını yapmak isteyenler çoğaldı. Bu, hayır kurumlarına bağış olabilir, çevreyi korumak için aktivizm olabilir, hatta sadece çöplerini ayırmak bile olabilir.

+ BONUS: EVDEN ÇALIŞMAK:

Bir aydınlanma daha: İşlerin birçoğu evimizin rahatlığından yapılabiliyormuş. Üstelik böylesi daha az stresliymiş. O zaman neden iş sistemi de değişmesin? Ne diyorsunuz? Böyle bir "yeni normal" yaratmaya katılanlar el kaldırsın. Ben kaldırdım, hop elim havada!