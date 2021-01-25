Son dakika: Pandemide kapatılan iş yerleri için önemli karar

Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren veya durdurulan iş yerleriyle ilgili önemli bir karar yer aldı. Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine - faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde mücbir sebep ilan edildi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

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