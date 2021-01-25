Ekonomi Son dakika: Pandemide kapatılan iş yerleri için önemli karar

Son dakika: Pandemide kapatılan iş yerleri için önemli karar

Ekonomi

Son dakika: Pandemide kapatılan iş yerleri için önemli karar

Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

25 Ocak 2021, Pazartesi 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pandemi tedbirleri kapsamında kapatılan işyerleri için mücbir sebep kararı alındı. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren veya durdurulan iş yerleriyle ilgili önemli bir karar yer aldı. Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen iş yerlerinin gelir vergisi, stopaj ve KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri ertelendi.

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine tamamen ara verilmesine - faaliyetlerinin tamamen durdurulmasına karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde mücbir sebep ilan edildi. İşletmeler mücbir sebep kalktıktan 26 gün sonra vergi beyannamesi vermeye başlayacak.

İlgili Haberler
Restoran ve kafelerin açılması için bir şart var


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Rekorda Türkiye etkisi
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Askerlik borçlanması başlangıcı geri çeker mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Murat Gülderen
Bozuk bilgisayara sihirli dokunuş
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Aracını az kullanana hesaplı koruma
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Borçta çözüm var!
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kamu işçisine en az 1.101 lira ikramiye taksidi