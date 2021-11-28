Paranızı geri alabilirsiniz! Belediyeye başvurup, ödemenizi alın...

Ev, arsa, arazi, tarla, işyeri gibi gayrimenkul sahipleri Emlak Vergisi’ni ödemekle yükümlü. Ancak muaf olan ve muaflığını bilmeyen büyük bir kesim de var. Muafiyeti bilmeden ödeme yapıldıysa 5 yıllık geriye dönük iade alınabiliyor. Bunun için belediyeye başvurmak yeterli. Ancak bazı belediyeler geriye dönük ödemede zorluk çıkarıyor. Bu durumda vatandaşın hakkı nedir?

BELEDİYEDEN İSTEYİN

Vergi Usul Kanunu’na göre, nakden veya mahsuben tahsil edilen ancak fazla veya yersiz tahsil edildiği anlaşılan vergilerin iadesine imkan tanınıyor. Bu kapsama Emlak Vergisi de giriyor. Emlak Vergisi’nden muaf olduğunu bilmeden ödeme yapanların, ilgili belediyenin emlak birimine başvurup, Vergi Usul Kanunu Madde 120’yi dayanak göstererek yersiz ödediği vergilerin iadesini talep etme hakkı bulunuyor.

TALEP REDDEDİLİYOR

İade talebinde bulunmak için belediyelerin emlak birimine ‘düzeltme dilekçesi’ verilmesi gerekiyor. Bu başvuru sonrasında belediyelerin beyanın doğruluğunu araştırıp, mükellefe cevap vermesi zorunlu. Ancak vergiler belediyenin gelir kaynağı olduğu için çoğu belediye, vatandaşı ya sözlü olarak reddedip dilekçesini bile işleme koymuyor ya da talebini çeşitli gerekçelerle reddetme yolunu seçiyor.

DAVA AÇILABİLİR

Düzeltme talebinin reddi halinde bu defa belediye başkanlığına aynı şekilde şikayet başvurusu yapılması gerekiyor. Hak sahiplerinin geri ödeme talebinin belediye başkanlığı tarafından da reddedilmesi üzerine yapılması gerekenleri Avukat Hanife Emine Kara anlattı. Kara, “Bu muafiyetten yararlanmak için taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bir dilekçe ile başvurulmasına rağmen talebin yazılı olarak reddedilmesi yahut 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmemesi halinde mükelleflerin dava açma hakkı mevcuttur” dedi.

KİMLER MUAF?

Hiç geliri olmadığını belgeleyenler (ev hanımları veya işsiz kalanlar), gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıkla (emekli, dul, yetim, ölüm ve maluliyet aylığı gibi) sınırlı olan yani sadece emekli maaşı olan kişiler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli vatandaşlar emlak vergisinden muaf tutuluyor. Ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor.

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

Talep yazılı olarak reddedilirse 30 gün içerisinde dava açma hakkının olduğunu ifade eden Kara, taşınmazın bulunduğu yerdeki Vergi Mahkemesi’nde idari işlemin iptali davasının açılabileceğini söyledi. Kara, belediye sözlü olarak yanıt verir ya da talebe hiç cevap vermezse, talebin zımni olarak reddedilmiş sayılacağını ve 30 günün sonunda dava açma süresinin başlayacağını belirtti.

KDK’YA BAŞVURULABİLİR

Yersiz ödenmiş Emlak Vergisi’ni iade etmeyen belediyelere yönelik yapılacaklar arasında Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvuru da var. KDK, zaman zaman gelen şikayetleri inceleyip tavsiye kararı alıyor. Örneğin 2019 yılında verilen bir kararda, herhangi bir işte çalışmayan, yaşadığı evden başka bir mülkü de bulunmayan kadının, geçmişe dönük 5 yıllık Emlak Vergisi’nin iadesi talebinin reddedilmesi üzerine KDK, son 5 yılda ödenen Emlak Vergisi’nin başvurucuya ödenmesini tavsiye etti.

TEK EV ŞARTI VAR

Vergiden muaf olabilmek için en önemli şart tek ev. Bu kişiler, Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene veya tek meskende hisseye sahip olmaları halinde (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) sıfır oranlı vergi hakkından yararlanabiliyor. Hisse ile bile olsa, birden fazla eve sahip olanlar muafiyetten yararlanamıyor. Bu şartları taşıyanların ilgili formu doldurup bağlı bulundukları belediyeye vermeleri yeterli oluyor.