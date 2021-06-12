Paranox, ülkemizde uzun yıllardır yaygın şekilde kullanılan ilaçlar arasında yer alıyordu. Sağlık Bakanlığından gelen toplatma karar, dikkatlerin Paranox ilacına çevrilmesine neden oldu. İşte, hastalığın semptomlarını iyileştirici özelliği bulunan Paronox ilacı hakkında merak edilenler…

PARANOX NEDİR, NE İÇİN KULLANILIR?

Paranox çoğunlukla çocuklarda hafif ve orta şiddette ateş ve ağrıların semptomatik (hastalığı tedavi edici değil ancak belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

Paranox ilacının bir kutusu içinde her biri 120 mg parasetamol içeren 10 tane supozituvar bulunur.

Piyasada PARANOX ve PARANOX FORT supozituvar formları yer almaktadır.

PARANOX S ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar grubuna dahildir (antipiretik, analjezik).

PARANOX S etkilerini merkezi sinir sistemi üzerinden gerçekleştirir. Ağrıya neden olan maddelerin üretilmesini engeller. Beyindeki ısı düzenleyici merkeze etki ederek ateşi düşmesini sağlar.

Süt çocukları ve 12 yaşın altında çocuklarda, PARANOX S 120 mg supozituvar rektal yoldan kullanılır.

Doktorlar çocuklardaki hafif ve orta şiddetteki ateş ve ağrı belirtilerini tedavi etmek için PARANOX S’i reçete eder.

PARANOX İLACI NEDEN TOPLATILIYOR?

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Paranox ilacının toplatılmasına ilişkin yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu "Paranox 120 mg/ 15 mg Supozituvar" adlı ürünün piyasada bulunan tüm partilerine, Kurumumuz Komisyonlarınca alınan karar gereği, 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Çekme Yönetmeliği"ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

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