Şu sıralar evde fazla kalma nedeniyle klostrofobik duygular geliştirme oldukça normal. Dünya nüfusunun yarısına yakını karantinada, sokağa çıkma yasağı ilan edilmese de evden dışarı burnunu çıkarmak bile pek iyi bir fikir değil. Bu nedenle canlı yayınlar giderek daha fazla popülarite kazanıyor. Eğer ufkunuzu biraz daha geliştirmek istiyorsanız, neden siz de Paris'in yeraltı labirentlerine bir göz atmıyorsunuz? Bir Parisli için bile oldukça ürkütücü olabilecek mezarlar, özellikle korku filmi aşıkları için çok eğlenceli olacak. Paris'in gizli labirentlerini bu adresten ziyaret edebilirsiniz.

18'inci yüzyılda inşa edildi

Paris'teki yeraltı mezarları 250 kilometrelik bir tünel ağına sahip. Bu mezarların yalnızca küçük bir kısmı kamuoyuna açık olsa da BBC'nin Paris'teki muhabiri Hugh Schofield, Fransa'da yeraltı mezar meraklılarının tünellere yasa dışı olarak gizli girişlerden girerek keşifte bulunduğunu veya içerde gizlice partiler verdiğini aktarıyor. Yeraltı mezarlarında 6 milyon kişinin kemiklerinin olduğu tahmin ediliyor. Bu mezarlar, 18. yüzyıl sonunda orta çağ mezarlıklarının dolması nedeniyle oradaki kemiklerin çıkartılarak yeraltına indirilmesiyle oluşturulmuştu. Fransız haber ajansı AFP'ye göre mezarlardaki hava sıcaklığı 15 derece civarında.







