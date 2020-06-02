Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, George Floyd ile bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, "Türk polisini seviyorum. Benim polisim" mesajı ile paylaşarak desteğini gösterdi.

Nouma'nın bu paylaşımı on binlerce beğeni aldı.



