Pascal Nouma'dan anlamlı paylaşım
ABD'de polis şiddetine kurban giden George Floyd'un ardından birçok ünlü isim onun anısına paylaşımlar yaptı. Sağduyulu bir paylaşım da eski futbolcu Pascal Nouma'dan geldi.
02 Haziran 2020, Salı 16:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, George Floyd ile bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Türk Polisi ile çekildiği fotoğrafları, "Türk polisini seviyorum. Benim polisim" mesajı ile paylaşarak desteğini gösterdi.
Nouma'nın bu paylaşımı on binlerce beğeni aldı.
https://twitter.com/pnouma21/status/1267103438267187200