Pek çok kişinin severek tükettiği patates salatası, hem ekonomik olması hem de oldukça kolay hazırlanıyor olmasından ötürü çok sık tercih edilmektedir. Doyurucu özelliğinden dolayı her öğünde tercih edilebilecek bir yemek türü olan patates salatası, pratik hazırlanan bir yemek olmasından ötürü de tercih edilmektedir.

PATATES SALATASININ YANINA NE GİDER?

Patates salatasının yanında bir başka yemek tarifi yapmak isteyen kişiler için bilgi vermek faydalı olacaktır. Patates salatasının yanında tereyağlı erişte tarifi yapılabilir. Patates ile beraber sunulacak olan bu tarif oldukça doyurucu ve lezzetli bir tarif olacaktır.

Patates salatasının yanında yapılabilecek bir başka yemek tarifi ise; bol domates soslu makarnadır. Akşam yemeği için oldukça ideal bir yemek olan domatesli makarna, pek çok kişinin hayır diyemeyeceği bir tariftir.

PATATES SALATASININ YANINDA NE YAPILIR?

- Bulgur pilavı; akşam yemeklerinde tek başına bile tercih edilmektedir. Patates salatasının yanında, bulgur pilavı çeşitleri yapılabilir.

- Patatesin yanında uyum sağlayan bir başka tarif ise; tavuğun sote olarak sunulmasıdır. Kişi tercihine göre ızgara şeklinde de tüketebilir. Aynı şekilde tavuk sote, farklı baharat ve sebzelerle lezzetlendirilip, öğün daha doyurucu hale getirilebilir.

- Gün içinde veya akşam yemeklerinde daha hafif lezzetlerin tercih edilmesi isteniyorsa patates salatasının yanında zeytinyağlı enginar tarifi de yapılabilir. Patates salatasının yanında zeytinyağlı enginar tarifi hem oldukça doyurucu hem de oldukça sağlıklıdır.

- Ispanaklı, patatesli, peynirli gibi birçok biçimde hazırlanan börek çeşitleri; patates salatasının yanında en fazla tercih edilen tarifler içerisinde yer alır. Pratik bir börek yaparak, patates salatasının yanında afiyetle tüketilebilir. Milföy hamuru, bu gereksinimi de karşılayabilir. Bunun dışında paçanga böreği tarifi de patates salatasının lezzetine lezzet katacaktır.

PATATES SALATASININ YANINA YAPILABİLECEK SULU YEMEKLER

Patates salatasının yanında tercih edilecek olan sulu yemekler de pek çok kişi açısından merakla araştırılmaktadır. Patates salatasının yanına uygun sulu yemeklerin yapılması, patates salatasına lezzet katacaktır. Patates salatasının yanında yapılabilecek sulu yemekler;

- Naneli, zeytinyağlı ve salatalıklı cacık patatesli salatanın yanında tercih edilebilecek olan sulu yemekler arasında yer almaktadır. Yoğurt ile bir araya getirilen bu tarifin oldukça lezzetli olduğunu belirtmek önemlidir.

- Klasik akşam yemeğinin en çok tercih edilen yemeklerinden birisi olan mercimek çorbası da patates salatası adına oldukça doğru bir tercihtir. Mercimek çorbasının içeriğinde buluna protein ile oldukça doyurucu bir yemek tercihi yapmak mümkün olacaktır. Mercimek çorbasının içerisine; soğan, havuç, şehriye de eklenebilir.

- Protein açısından oldukça yüksek içerikli olan mantar, bilhassa vegan beslenen kişiler için oldukça önemli bir besindir. Klasik çorba tariflerinin yanı sıra mantar çorbasının yapımı, hem oldukça doyurucu hem besin değerleri açısından çok zengin hem de patates salatasının yanına yakışabilecek yemeklerden birisidir.

- Soğuk kış aylarının en çok tercih edildiği yemeklerden bir diğer ise domates çorbasıdır. Mutfakta pratikliği isteyen kişilerin ilk tercihleri içerisinde yer alır. Patates salatasının yanında hazırlanabilecek en faydalı tariflerden biri olan domates çorbası sayesinde besin değerlerinden faydalanmak mümkün olabilir. Lif bakımından da besleyici bir tarif olabilir. Patates salatasının yanında tercih edilebilecek sulu tarifler içerisinde domates çorbası da yer alabilir.