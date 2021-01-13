Enfes sunumlar eşliğinde servis edebileceğiniz patlıcan kapama tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için patlıcan kapama tarifi arıyor ya da patlıcan kapama nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Patlıcan kapama tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Patlıcan kapama tarifi

Patlıcan kapama malzemeleri

4 adet patlıcan

1 çay bardağı sıvı yağı (patlıcanları kızartmak için)

1 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet orta boy soğan (yemeklik doğranmış)

3-4 adet sivri biber

200 gram dana kıyma

2 diş sarımsak (kıyılmış)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 kase maydanoz (kıyılmış)

Pilavı için;

3 çorba kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı tavuk suyu

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Patlıcan kapama yapılışı

1. Öncelikle pirinçlerin üzerine ılık su ekleyip bekletin. Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun ve boylamasına dilimleyin. Geniş bir tavaya sıvı yağ ekleyip yağ kızdıktan sonra dilimlenmiş patlıcanları önlü arkalı kızartın. Kızaran patlıcanları havlu kağıt serilmiş yere alın. Başka bir tavada tereyağı ve sıvı yağ ekleyip soğanları kavurun. Daha sonra kıymayı ekleyip rengi dönene kadar kavurmaya devam edin. Kavrulan kıymanın üzerine sarımsak, salçayı ve baharatları ilave edip 1-2 dakika karıştırın. Son olarak maydanoz ekleyip karıştırıp kenara alın. Pilavı için ılık suyun içinde beklettiğiniz pirinçleri iyice yıkayıp süzün. Bir tencereye tereyağı ekleyip soğanları kavurun ve üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri ekleyip pirinçler saydamlaşana kadar kavurun. Üzerine sıcak tavuk suyu tuz ve karabiberini ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Piştikten sonra üzerine havlu kağıt kapatıp dinlendirin. Yuvarlak geniş bir kabın içine zeminin ortasını boş bırakacak şekilde kızarttığımız patlıcanları yan yana kabın kenarlarından dışarı sarkacak şekilde dizin. Kıymalı hazırladığınız harcınızı kabınızın ortasında kalan kısma gelecek şekilde zeminine yerleştirip üzerine pişirdiğiniz demlenen pilavınızı ekleyin. Kenarlardan sarkan patlıcanları pilavın üstüne doğru gelecek şekilde kapatın. Sonrasında üzerine sunum yapacağınız tabağı yerleştirip dikkatlice ters çevirin. Ters çevirdikten sonra üzerini dilediğiniz yeşilliklerle süslen.



