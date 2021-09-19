Tadını çok seveceğiniz patlıcan turşusu tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Birçok yemeğin yanına servis edebileceğiniz patlıcan turşusu tarifi, evde kolaylıkla kurabileceğiniz bir tarif. Peki, patlıcan turşusu nasıl yapılır? Patlıcan turşusu tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

PATLICAN TURŞUSU TARİFİ

Patlıcan turşusu malzemeler

2 kg küçük turşuluk patlıcan

1 küçük boy beyaz lahana

1 havuç

3 salçalık kırmızıbiber

1 demet maydanoz

Kaya tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 baş sarımsak

1 çay kaşığı toz şeker

3-4 defne yaprağı

PATLICAN TURŞUSU YAPILIŞI

Öncelikle yıkayıp süzdüğünüz patlıcanların sap ve uç kısımlarından birer parmak bırakarak uzunlamasına 4 eşit parçaya bölün. Geniş bir tencereye su ekleyerek kaynatın. Kaynayan suya patlıcanları ilave edin ve yumuşayıncaya kadar haşlayın. Haşlanan patlıcanları bir kabın içine üst üste dizin. Üzerine bir ağırlık koyarak acı suyunu bırakması için 3-4 saat bekletin. Kıyılmış lahana, biber, maydanoz, sarımsak ile küçük küpler şeklinde doğradığınız havuçları karıştırın. Acı suyunu salan patlıcanların kesik kısımlarına hazırladığınız karışımı doldurup, maydanoz sapları ile sarın ve kavanoza yerleştirin. Turşunun suyu için kavanozun alacağı kadar suyu hesaplayın. Bu suya her litresine 1.5 yemek kaşığı kaya tuzu gelecek şekilde tuz ekleyip kaynatın ve soğumaya bırakın. Su soğuyunca sirkeyi de suya ekleyerek turşunun üzerini örtecek şekilde dökün. Kavanozun kapağını sıkıca kapatarak 1 ay bekletin.



