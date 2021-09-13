Hem lezzetli hem de sağlıklı patlıcanlı kıymalı yemek tarifi, akşam yemeklerinin en çok sevilen tariflerinden birisi. Peki, patlıcanlı kıymalı yemek nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız patlıcanlı kıymalı yemek tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

PATLICANLI KIYMALI YEMEK TARİFİ

Patlıcanlı kıymalı yemek malzemeler

2 adet patlıcan (büyük boy)

250 gram kıyma

1 adet soğan (büyük boy)

3 diş sarımsak

3 adet domates

3 adet yeşil sivri biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı su (400 ml)

1/3 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı karabiber

1/6 adet limon rendesi (arzuya göre)

1 avuç maydanoz

KIYMALI PATLICANLI YEMEK YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyun ve dik olarak yarıya kesin ve işaret parmağınız boyutunda şeritlere ayırın. Tuzlu bir suda 30 dakika kadar bekletin. Bu sırada zeytinyağından biraz tencereye alarak ısıtın ve kıymaları ekleyerek kavurmaya başlayın. Kıymaları 5-6 dakika orta-yüksek ateşte soteleyin ardından orta ateşte küp küp doğradığınız soğan ve sarımsağı ekleyin. Patlıcanlarını suyunu iyice süzün ve hafifçe elinizle sıkarak içine çektiği suyu da sıkın. Soğanlar iyice yumuşadıktan sonra üzerine ekleyin ve karıştırarak pişirmeye devam edin. 5 dakika sonra küp doğranmış biber ve domatesi de ekleyin ve karıştırın. Salça, su ve zeytinyağını bir kasede karıştırın ve tencereye ekleyin. Güzelce karıştırın ve tüm baharatlarını ekleyin. Şekeri üzerine serpiştirin. Limon rendesini de ekleyin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak 30-35 dakika kadar pişmeye bırakın. Altını kapattıktan sonra bir süre dinlendirin. Servis etmeden ince kıyılmış maydanozları üzerine serpiştirin.



