Payas-İskenderun arası otoyolda ücret ödenmeyecek

Bugün Resmi Gazete'de yer alan Cumhubaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren uygulamada Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, sadece Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki bölümünü kullanan araçlar geçiş ücreti ödemeyecek.

Buna göre, Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun, Payas-İskenderun ücret toplama istasyonları arasındaki kesiminin sadece bu istasyonlar arasını kullanan araçlar, geçiş ücretinden muaf tutuldu.

AA