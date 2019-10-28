Pazarlamanın 6 kadın lideri

Posta/ Ekonomi Servisi

1-Pazarlama İletişimi ve Perakende Pazarlama Grup Müdürü Feza Turunçoğlu

Vestel’in kadın çalışanlara yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları var mı?

Tüm çalışanların eşit olanaklara sahip olduğu ve kadınların hayatın her alanına daha aktif katılım sağladığı, kadın liderliğinin desteklendiği, cam tavanların ortadan kaldırıldığı bir ekosistem oluşturulması için çalışıyoruz. Grubumuzda geçen yıl üst düzey yöneticilerimizden oluşan bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi kurduk. Kurum kültürümüzü dönüştürmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığımızı artırmak amacıyla, Zorlu Grubu şirketlerinin tüm kurumsal iletişim, pazarlama ve insan kaynakları departmanları olarak eğitimler aldık.

2-Medya Planlama Ve Satın Alma Müdürü Esra Nadar

Vestel'de nasıl bir tablo var? Kadın yöneticilerin oranı nedir?

Kadınların iş hayatındaki yeri gün geçtikçe artıyor. Araştırmalar kadınlar iş hayatında ne kadar yer alıyorsa o ülke o kadar büyüyor. Türkiye’de kadınlar genellikle hizmet sektöründe ya da şirketlerin destek departmanlarında yönetici seviyesine çıkıyor. Üretimde ise kadın yöneticilere sık rastlanmıyor. Mali işler ve pazarlama departmanları en fazla kadın yöneticinin görev aldığı bölümler. Vestel olarak özellikle pazarlamada kadın çalışan için pozitif ayrımcılık yapılıyor. Pazarlama departmanının yüzde 68’i kadın. Pazarlama yönetim kadrosunda ise 8 müdür yöneticinin 5’i kadın.

3-Vestel Pazarlama Müdürü Duygu Badem

İş yerlerinde kadınlara karşı uygulanan eşitsizlikler nasıl çözülür?

Öncelikle ırk, renk, yaş, cinsiyet, ulusal köken, din veya zihinsel ya da fiziksel bir engele dayalı olarak ayrımcılık yapılmamalı. Özellikle kadın ve erkeklere aynı kariyer ve maaş imkanı sunulmuyor. İnsan kaynaklarının bu konuya ekstra hassasiyet göstermesi ve kadınların istihdama katılımı konusunda kalıp yargıları kırması gerekiyor. Çalışma koşullarının eşitlenmesi, eşit sosyal güvenlik koşullarının sağlanması ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığından kaçınılmalı. En önemlisi bizler erkeklerden farklı olarak bir doğum süreci yaşıyoruz,bu süreçte şirketlerin kadınların iş-yaşam dengesini sağlaması gerek.

4-Regal Pazarlama Müdürü Evren Koç

Sizce Türkiye cinsiyet eşitsizliği konusunda ne durumda?

Türkiye cinsiyet eşitsizliği konusunda özellikle son beş yıldır büyük yol aldı. Yönetici koltuklarında artık daha fazla kadın görüyoruz. İşe alım noktasında evli, bekar veya çocuklu her bir durumda ayrı dez avantajlarla karşılaşabiliyorlar. Bekar ise ‘Acaba kısa zamanda evlenir mi?’, evli ise ‘Ne zaman çocuk yapar?’ gibi. Terfi dönemlerinde ise fırsat eşitsizliği ve yönetim kademelerinde ise açık bir soru işareti ile bakılıyor. Özellikle global firmalarda başlayan iş hayatında cinsiyet eşitsizliği konusundaki hassasiyet ve özen Türk firmalarında da gittikçe artıyor. Vestel de bunun öncülerinden.

5-Küçük Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Tokgöz

Büyük bir firmada kadın yönetici olmak size ne ifade ediyor?

Zorlu Holding çatısı altında, Vestel’de kadın yönetici olmanın büyük bir sorumluluk getirdiğine inanıyorum. Bunun benim için iki önemli sebebi var. Bunlardan ilki, topluma ve diğer kadın çalışanlara rol model olma sorumluluğumuz. Verdiğimiz her kararda adil, eşitlikçi, tüm detayları ve paydaşları düşünerek ilerliyoruz. Bence bu da biz kadın yöneticileri öne çıkarıyor. Bir diğer konu ise, hepimiz ayrı ayrı önemli sorumluluklar alarak, yönettiğimiz departmanlarda önemli işlere imza atıyoruz. Bu anlamda kurumumuzun bize duyduğu güveni en iyi şekilde sonuçlara yansıttığımızı düşünüyorum.

6-E-ticaret, CRM, Marka İş. Grubu Müdürlüğü Yeliz Sarıkaya

Bugün geldiğiniz yere ulaşırken nasıl zorluklarla karşılaştınız?

Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları en büyük zorluk sanırım stereotipler. Bazı rol ve sorumlulukların sadece kadın veya sadece erkek tarafından yapılabileceğini düşünülmesi sizi bir adım geriden başlatıyor. Ben de bu önyargılarla karşılaştım. Bu yüzden kendimi ispatlamak için daha fazla uğraştım. Kadınlar hayatlarında üstlendikleri rollerin hiçbirinden ödün vermeden başarılı olmak istiyor, iyi bir çalışan, iyi bir yönetici, iyi bir anne, iyi bir eş, iyi bir arkadaş... Gerek toplum gerekse iş ortamlarının kadınlara bu duygusal stresi yönetmek için gerekli ortamları ve esnekliği sağlaması gerekiyor.