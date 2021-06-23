Fanatik'teki habere göre, Fenerbahçe NK Osijek'in hocası Nenad Bjelica'yı göreve getirmeye hazırlanıyor.

Teknik adamlık kariyerinde Dinamo Zagreb, Lech Poznan, Spezia Calcio, Austria Wien, St. Andrä, FC Lustenau, FC Kärnten takımlarını çalıştıran 49 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Birçok hocayla görüşen ancak çoğundan beklediği cevabı alamayan Ali Koç, bu karmaşayı son vermek için hocasını belirlemek istiyor. Bjelica da tekliften memnun ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Bjelica, kampa yetişecek.

Bjelica geçen sene de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ve Ali Koç'la görüştüğünü kabul etmişti. Hırvat hoca, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile 3 kez görüştüm. İlk ikisi biraz tanışma gibiydi. Üçüncü görüşmede tüm şartları konuştuk. Kendisi, Türkiye'nin en güçlü insanlarından biri" demişti.