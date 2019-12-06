Penn Badgley, İstanbul'un altını üstüne getirdi

ABD’li oyuncu Penn Badgley, ödül almak için geldiği İstanbul’dan beşer kilo lokum ve baklava aldı.

06 Aralık 2019, Cuma 10:06 Son Güncelleme:
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Penn Badgley, İstanbul'un altını üstüne getirdi

‘You’ dizisinin oyuncusu Penn Badgley, ödül töreni için geldiği İstanbul’un altını üstüne getirdi. Şehrin tarihi yerlerini gezmek isteyen sanatçının ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Çevredekilerin ilgisiliyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Baklava, kadayıf ve trileçeyi tattı

Badgley, daha sonra soluğu Sirkeci’deki Hafız Mustafa’da aldı. Oyuncu, yaklaşık 1.5 saat oturduğu mekanda Antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı, trileçeyi tattı. Badgley, ailesi ve arkadaşlarına götürmek için ise beşer kilo lokum ve baklava aldı. (Cadde)


https://www.instagram.com/p/Botz2qiF2HY/?utm_source=ig_web_copy_link



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