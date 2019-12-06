‘You’ dizisinin oyuncusu Penn Badgley, ödül töreni için geldiği İstanbul’un altını üstüne getirdi. Şehrin tarihi yerlerini gezmek isteyen sanatçının ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Çevredekilerin ilgisiliyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Baklava, kadayıf ve trileçeyi tattı

Badgley, daha sonra soluğu Sirkeci’deki Hafız Mustafa’da aldı. Oyuncu, yaklaşık 1.5 saat oturduğu mekanda Antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı, trileçeyi tattı. Badgley, ailesi ve arkadaşlarına götürmek için ise beşer kilo lokum ve baklava aldı. (Cadde)















