Yöresel lezzetler arasında en çok bilinen ve tercih edilen perde pilavı tarifi yiyenlerin vazgeçemediği lezzetler arasında. Sunumuyla göz doyuran ve tadıyla hafızalarınıza kazınacak olan perde pilavı tarifi için "perde pilavı tarifi, perde pilavı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Perde pilavı tarifi

Perde pilavı malzemeleri

- 3 su bardağı pirinç

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı

- 2 adet tavuk budu

- Yarım kahve fincanı kuş üzümü

- 200 gram çiğ badem

- 1 kahve fincanı dolmalık fıstık

- Karabiber

- Tuz

Perde pilavı hamuru için:

- 2 adet yumurta

- 4 yemek kaşığı yoğurt

- Yarım su bardağı zeytinyağı

- Tuz

Perde pilavı yapılışı

Perde pilavını yaparken ilk olarak tavukları haşlayın. Haşlanan tavukların tavuk suyuyla pilav yapılır. Margarini pilav tenceresine alın ve eriyince süzülen pirinçleri tencereye koyup 3 dakika kavurun. Haşlanan tavuk suyunun 2 kasesini pirinçlerin üzerine ekleyip yarım yemek kaşığı tuz ekleyerek kapağı kapatın. Pilav tam pişmeden, biraz diri hale geldiğinde ocaktan alın. Didiklenen tavukları, kuş üzümünü ve karabiberi pilava katıp iyice harmanlayın.

Hamuru yapmak için tüm malzemeleri karıştırın ve iyice yoğurun. Hamuru biri küçük diğeri büyük iki parçaya ayırın. Büyük olan hamuru 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapanacak şekilde iyice yerleştirin. İçine pilavı boşaltın. Hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hamur kızarana kadar pilavı pişirin. Ters çevirip servi edebilirsiniz.

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