Vitor Pereira ile yıldızları bir türlü barışmayan Mesut Özil, Pereira'nın kadroda hiç düşünmediği ve ilk 18'e bir kez dahi almadığı Burak Kapacak'la fotoğraf paylaştı.

Burak Kapacak ise Ozan Tufan'la beraber Fenerbahçe'nin resmi hesaptan paylaştığı "Vitor Pereira ile yollarımız ayrıldı" paylaşımını beğenen iki oyuncudan biriydi.

Özil'in Pereira'nın gidişinin hemen ardından Burak'la fotoğraf paylaşması, Portekizli hocaya gönderme olarak algılandı.



