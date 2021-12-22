Futbol Pereira'nın ardından Mesut Özil ve Burak Kapacak'tan manidar paylaşım

Pereira'nın ardından Mesut Özil ve Burak Kapacak'tan manidar paylaşım

Futbol

Pereira'nın ardından Mesut Özil ve Burak Kapacak'tan manidar paylaşım

Fenerbahçe'de Karagümrük maçının hazırlıkları sürüyor. Vitor Pereira'nın gönderilmesinden sonra Zeki Murat Göle ve Tahir Karapınar önderliğinde çalışmalarını sürdüren FEnerbahçe'de Mesut Özil'in son paylaşımı dikkat çekti.

22 Aralık 2021, Çarşamba 13:01 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira ile yıldızları bir türlü barışmayan Mesut Özil, Pereira'nın kadroda hiç düşünmediği ve ilk 18'e bir kez dahi almadığı Burak Kapacak'la fotoğraf paylaştı.

Burak Kapacak ise Ozan Tufan'la beraber Fenerbahçe'nin resmi hesaptan paylaştığı "Vitor Pereira ile yollarımız ayrıldı" paylaşımını beğenen iki oyuncudan biriydi.

Özil'in Pereira'nın gidişinin hemen ardından Burak'la fotoğraf paylaşması, Portekizli hocaya gönderme olarak algılandı.

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