İşte Türkiye’yi bekleyen sorunlar...

HIZLA AŞINACAK

Kıyılarımızda deniz seviyesinin yükselmesi bekleniyor. İklim değişikliğinin turizm üzerinde yüzeysel mekanik çözülmeyi arttıracağı tahmin ediliyor. Bu da Kapadokya’daki peribacalarının veya benzer doğal kültür varlıklarının daha hızlı aşınıp tehlike altında olacağını gösteriyor.

4 MEVSİMDEN 2 MEVSİME

Doç. Dr. İsmail Dabanlı (İstanbul Teknik Üniversitesi): Ülkemizde bahar mevsimleri yavaş yavaş yok oluyor ve iki mevsimli bir döneme giriyoruz. Kış mevsimi artık nisan-mayısa; yaz da sonbahara doğru uzanıyor. Kış ve don süresinin uzaması, ekim ve hasat mevsimlerini etkileyecektir. Ağaçlar erken uyanıyorlar, daha sonra don olayları meydana geliyor. Bunlar, artık yaz ve kış sürelerinin klasik olarak bildiğimiz üç aylık periyotlarda değil de daha birbiri içerisine geçmiş uzun periyotlar halinde olacağını gösteriyor.

SALYAYI ARITMA BİTİRİR

Marmara Denizi’ne yüzde 100 arıtılmadan hiçbir atık suyu vermememiz lazım, ancak bunu önlersek müsilaj önlenebilir. Şu an Marmara Denizi’ne tüm havzada belki yüzde 90’ın üzerinde arıtılan sular veriliyor. Bunu yüzde 100’e ulaştırdığımızda bunlar daha azalacak.

CARETTA’LAR KAÇIYOR

Ege ve Akdeniz’de yüzey suyu sıcaklıkları artış eğiliminde. Dolayısıyla balon balıkları gibi istilacı türler sularımıza gelmeye devam edecek. Caretta Caretta’lar normalde özellikle İztuzu Plajı civarına gelip yumurtalarını bırakırdı. Şimdi yavaş yavaş kuzeye doğru, İzmir tarafına hareket edip yeni yerler arıyorlar.

GİZLENEN OBRUK RİSKİ

Prof. Dr. Fetullah Arık (Konya Teknik Üniversitesi): Konya civarında 700’den fazla obruk var. Köylerin içerisinde, yaylaların içerisinde ve karayollarının kenarlarında maalesef şu anda obruklar oluşuyor. Yüksek Hızlı Tren ve karayollarına görüşlerimizi aktarıyoruz. Riskli alanlar sadece bu bölgede değil; örneğin İzmir-Ankara YHT hattında da mevcut. Eskişehir bölgesinde 13 obruk var. Gittiğiniz zaman bulamazsınız, çünkü vatandaşlar “Tarlanın değeri kaybolmasın” diye bunları kapatıyor.

AFRİKA’DAN GÖÇ ALACAĞIZ

Sosyoekonomik olarak göç baskısı -özellikle Güney Afrika’dan, Orta Asya’dan ve güneyimizdeki enlemlerden- artacak. Bununla birlikte hastalık ve gıda güvenliği gibi sorunlar gündeme gelecek.

KURAKLIK VE YANGINLAR

Yeraltı su seviyesinin düşmesi ve yaşanacak kuraklıkla birlikte orman yangınlarının da artması bekleniyor. Orman yangınları sebebiyle içme sularımız daha da kirlenecek. (Hürriyet)