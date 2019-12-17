Pervez Müşerref hakkında idam kararı verildi

Pakistan eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref hakkında idam kararı çıktı. İdam kararının gerekçesi vatana ihanet suçlaması oldu.

Pakistan Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Firdevs Aşık Avan, eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref’in vatana ihanet suçundan idam cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı "detaylı şekilde inceleyeceklerini" bildirdi.

Avan, idam kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pakistan Başbakanı İmran Han’ın yurt dışında olduğunu ve Başbakan Han’ın ülkeye dönmesiyle idam kararının görüşüleceğini söyledi. Hukukçuların da yer alacağı bir uzman heyetiyle konunun ele alınacağını ifade eden Avan, "Kararı detaylı şekilde inceleyeceğiz. Konunun milli çıkarlarımıza etkisini değerlendirerek yapacağımız açıklamayı basınla paylaşacağız." dedi.

Avan, Dubai’de bulunan Müşerref’in Pakistan’a getirilmesine yönelik soruya ise "Hukuki boyutu ve günümüzün gerçeklerini değerlendirerek gerekli kararı alacağız." şeklinde yanıtladı. Kararla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Pakistan Halk Partisi Eşbaşkanı ve eski Başbakan Benazir Butto’nun oğlu Bilaval Butto-Zerdari, "Demokrasi en iyi rövanştır. Çok yaşa Butto" paylaşımı yaptı.

Pervez Müşerref kimdir?

11 Ağustos 1943 yılında Hindistan Delhi'de dünyaya gelen Pervez Müşerref, 1961 yılında Pakistan Askeri Akademisi ve Ulusal Savunma Koleji'nde eğitime başladı. İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji'nden de mezun olduktan sonra 1964'de subay olarak orduya katıldı. 1999 yılında askeri darbe ile yönetimi devirerek iktidara geldi.

Pervez Müşerref'in hakkındaki şuçlamalar

Müşerref hakkında 2007 yılında anayasaya aykırı bir şekilde olağanüstü hal ilan etmek ve yargı mensuplarını tutuklatmak gerekçesi ile vatana ihanetten yargılama süreci başladı.

Öte yandan suikaste kurban giden Başbakan Benazir Butto'yu yeterince korumadığı ve 2008 senesinde ordunun düzenlediği bir operasyonda öldürülen aşiret lideri Nevab Ekber Bugti'nin katlinden sorumlu olduğu iddia edildi.

2008 yılında Dubai ve Londra'da sürgün hayatı yaşayan Müşerref, 19 Nisan 2013 yılında ülkesine dönmüştü.







