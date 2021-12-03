Pes dedirten hırsızlık! Engelli ve yaşlılar kullanıyordu..

Düzce’de üst geçitlerdeki asansörlerin elektronik aksamlarını çalan hırsızlar akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurarak pes dedirtti. Düzce Belediyesi tarafından rutin olarak yapılan kontroller neticesinde iki mahalle üzerindeki üst geçitlerdeki asansörlerin çalışmadığı tespit edildi. Koçyazı ve Hamidiye Mahallelerindeki üst geçitlerdeki asansör panosunu kırarak elektronik aksamları çalan hırsızlar, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da alıp götürdü.

Düzce Belediyesi ekipleri yapılan hırsızlığı anında Emniyet ekiplerine haber vererek hırsızların yakalanması için geniş çaplı incelemenin başlamasını sağladı.

DÜZCE(İHA)



