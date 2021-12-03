Türkiye Pes dedirten hırsızlık! Engelli ve yaşlılar kullanıyordu..

Pes dedirten hırsızlık! Engelli ve yaşlılar kullanıyordu..

Türkiye

Pes dedirten hırsızlık! Engelli ve yaşlılar kullanıyordu..

Düzce Belediyesi tarafından özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların kullanması amacıyla yapılan üst geçitlerdeki asansörlere dadanan hırsızlar, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da çaldı.

03 Aralık 2021, Cuma 01:04 Son Güncelleme:
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Düzce’de üst geçitlerdeki asansörlerin elektronik aksamlarını çalan hırsızlar akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurarak pes dedirtti. Düzce Belediyesi tarafından rutin olarak yapılan kontroller neticesinde iki mahalle üzerindeki üst geçitlerdeki asansörlerin çalışmadığı tespit edildi. Koçyazı ve Hamidiye Mahallelerindeki üst geçitlerdeki asansör panosunu kırarak elektronik aksamları çalan hırsızlar, yakalanmamak için kamera kayıt cihazlarını da alıp götürdü.

Düzce Belediyesi ekipleri yapılan hırsızlığı anında Emniyet ekiplerine haber vererek hırsızların yakalanması için geniş çaplı incelemenin başlamasını sağladı.

DÜZCE(İHA)

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