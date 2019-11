Pete Doherty gözaltına alındı

Pete Doherty, konser turnesi kapsamında Paris'e gitti. Burada uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı. 48 saat gözaltında tutulan solist serbest bırakıldı.

Serbest kaldıktan sonra alkol kullanmaya giden Pete, bir kavgaya karıştı. Çıkan kavgada olay yerine gelen polisler, ikinci kez gözaltına aldı.

Tekrar 48 saat gözaltında tutulan Doherty serbest bıraktı.

Paris savcılığı tarafından, 100 gün boyunca günlük 50 euro ceza istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu problemi var

Pete Doherty 2012 yılında Tayland'da uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bir rehabilitasyon kliniğine kayıt olmuştu. Oradaki hastaları kötü etkilediği için klinik yönetimi uzaklaştırma kararı almıştı.

"Amy Winehouse'a hala aşığım"

Pete Doherty, 2011 yılında hayatını kaybeden Amy Winehouse'la ilişki yaşadıklarını ölümünden 1 yıl sonra itiraf etmişti.

Amy Winhehouse için ‘Flags From The Old Regime’ adlı bir şarkı yazmıştı.

Hala aşık olduğunu belirten Doherty, aşklarının acı bir şekilde sonlandığını belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bunu kabul etmek çok zor ama gerçek. Ben ve Amy sevgiliydik. Ona aşıktım, hala aşığım. Ancak sonlara doğru, her ilişkide olduğu gibi, bana kötü davranmaya başladı. Amy Winehouse ünlü olma baskısını kaldıramadı. Bu yüzden alkol ve uyuşturucu kullandı.

Kate Moss’la çalkantılı aşk

Pete Doherty, İngiliz model Kate Moss’la yaşadığı çalkantılı ilişkiyle sık sık gündeme gelmişti.