PFAPA (Periyodik ateş sendromu) nedir?

Ani bir şekilde başlayan yüksek ateş, ağızda çıkan aftlar, farenjit yani boğaz iltihabı ve de servikal lenfadenopati yani boyun lenf bezinde olan büyüme seyreden ya da tekrarlayıcı bir özellik gösteren bu rahatsızlığa PFAPA Sendromu adı verilmektedir. 5 yaşından küçük olan çocuklarda sıklıkla görülen ve de etiyolojisi bilinmeyen rahatsızlıktır. Bu rahatsızlıkta, tekrarlayan ateş atağı, boğazdaki lenf düğümleri şişmesi, boğaz ağrısı ile ağızda ülser oluşması görülmektedir. Bu hastalık ergenlik döneminde çocuklarda kendiliğinden geçmektedir. Fakat bazı çocuklarda ise yetişkinlik dönemine kadar sürdüğü de olmaktadır. PFAPA sendromu, çocukluklarda en yaygın görülen periyodik ateş nedenlerinden biridir. Periyodik ateş yaklaşık olarak (38-41º) civarında olur iken genellikle 3 hafta ya da 8 haftada bir olarak düzenli aralıklar ile tekrarlar ve de toplamda 3 gün ile 6 gün arasında sürmektedir. Ateş genel anlamda 7 günden uzun sürmez. Bazen kendiliğinden de düzelebilir. Pek çok sayıda aile, belirtiler ya da atak sürelerini dikkate alıp ne zaman atak geleceğini de tahmin edebilir. Genellikle ateşin döngüsü 28 gün içinde bir olur. Yılda ortalama 11ya da 12 kez ateş atağı da gözlenebilmektedir. Bu hastalık görülen hastalarda herhangi bir kalıcı hasar bırakmamaktadır. Çocuğunuzun büyüme ve de gelişmesine direk bir etkide bulunmamaktadır.

PFAPA sendromu nedenleri nelerdir?

Bu hastalığın asıl ana kaynağı tam olarak bilinmemektedir. Fakat bağışıklık sisteminde bir zayıflığın bu rahatsızlığı tetiklediği tahmin edilmektedir. Tıbbi açıdan herhangi bir genetik durum olduğu da kanıtlanmamıştır. Ayrıca bu hastalığın çıkmasına sebep olan bir virüs ya da mikroorganizmaların kaynağı da tespit edilememiştir.

PFAPA sendromunun belirtileri aşağıdaki gibidir. Bunlar genel olarak rastlamakta olan ve yaygın görülmekte olan belirtililerdir.

Tekrarlayan ateş atakları,

Ağızda ülser,

Boğaz ağrısı,

Lenf düğümlerinin büyümesi,

Kusma,

Baş, eklem ve karın ağrısı,

Hepato-splenomegali yani karaciğer büyümesi,

İshal ve halsizlik bu sendromun belirtileri arasında yer almaktadır.

PFAPA sendromu testi nasıl yapılır?

PFAPA sendromuna genel olarak ona özgü bir test ve de tanı yöntemi bulunmamaktadır. Hastalık ancak fizik bir muayene ya da laboratuvar testi sonucunda teşhis edilebilmektedir. Hastalığın tanı için laboratuvar testleri şu şekilde olmaktadır; Ataklar esnasında eritrosit sedimentasyon hızı (ESH, sedim) ve de kanda bulunan C-reaktif protein (CRP) seviyesi gibi testler kullanılmaktadır. Kişiden kan alınarak, laboratuvarda kan tahlil edilir.

Çocuğa PFAPA tanısı konulabilmesi için de çocuk atak geçiriyor iken, muayene edilmesi gerekir. Çünkü, normal bir zamanda ve de günde çocukta herhangi değişik bir bulguya rastlanmaz. Bu gibi durumlarda da boğaz enfeksiyonları gibi hastalıklar ile karıştırılıp, yanlış ilaçlar ile tedavileri uygulanabilir.

PFAPA sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Sendromu iyileştiren ve hastalığa özgü tam tedavi yöntemi bulunmamaktadır. Daha ziyade de ateş ataklarını kontrol altında tutmak ve de hastayı rahatlatmak yönünde bir tedavi uygulanmaktadır. Periyodik ateş ataklarını her daim kontrol altında tutmak amacı ile glukokortikoid ilaç tedavisi uygulanır. Stereoid içeren bazı kortizon tedavisi duruma göre uygulanmaktadır. Ayrıca son olarak hastalığı geçmeyen kişiye bademcik ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyatlar ile de hastanın yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanır.

PFAPA Sendromuna günümüzde;

Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisi,

Çocuk Romatolojisi,

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar bakmaktadır.







