PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig’in 28’inci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ardından çıkan olaylar sonrasında cezalar belli oldu. Aytemiz Alanyaspor Kulübü saha olayları sebebiyle 24 bin TL ile cezalandırılırken, Başkan Hasan Çavuşoğlu’na ise sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 TL para cezası verildi.

15 gün hak mahrumiyeti

Trabzonspor Kulübü ise saha olayları nedeniyle 60 bin TL para cezası alırken Başkan Ahmet Ağaoğlu, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı 15 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 55.5 bin TL ile cezalandırıldı. Kurul ayrıca, Trabzonsporlu futbolcu Seyedmajid Hosseini’ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.

Trabzonspor Kulübü idarecilerinden Ertuğrul Doğan’a toplam 45 gün hak mahrumiyeti ile 94 bin 500 lira, Emin Kahraman ve Yusuf Hayırlıoğlu’na da 15’er gün hak mahrumiyeti ile 55 bin 500’er lira para cezası verildi.

Trabzonsporlu futbolcu Majid Hosseini’ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men cezası verilirken bordo-mavili kulübe de 60 bin lira para cezası uygulandı.

Alanyaspor Kulübü idarecilerinden Muhammet Abdülkadir Ak’a 14 gün hak mahrumiyeti ve 17 bin lira, Fatih Göçmenoğlulları’na da 7 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin 500 lira para cezası uygulanırken Aytemiz Alanyaspor’a 24 bin lira da para cezası verildi.



