Dünya Pfizer, ABD’de 5-11 yaş grubunda aşı kullanımı için izin istedi

Pfizer, ABD’de 5-11 yaş grubunda aşı kullanımı için izin istedi

Dünya

Pfizer, ABD’de 5-11 yaş grubunda aşı kullanımı için izin istedi

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın, yeni tip koronavirüs aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için ABD’de acil kullanım izni başvurusu yaptığı bildirildi.

28 Eylül 2021, Salı 22:16 Son Güncelleme:
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Pfizer, yaptığı duyuruda, Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubunda kullanımı için yaptığı 2'nci ve 3'üncü aşama klinik deneylerinin sonuçlarını ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) gönderdiğini açıkladı.

Şirket, 2 bin 268 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen deneylerde 5-11 yaş grubunda aşının 10 mikrogramlık iki dozunun, 16-25 yaş grubunda kullanılan 30 mikrogram iki doz aşı ile benzer antikor tepkisi oluşturduğunu belirtti.

Pfizer, deneylerin sonuçlarını Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve benzeri kurumlarla da paylaşacağını bildirdi.

Aşının 2-5 ve 6 ay-2 yaş grupları için klinik deneylerinin devam ettiğini de belirten Pfizer, sonuçların yılın son çeyreğinde beklendiğini ifade etti.

Pfizer-BioNTech aşısı ABD’de 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı başvurusundan yaklaşık bir ay sonra gerekli izinleri almış ve kullanıma sunulmuştu.

AA

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