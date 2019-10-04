Pınar Altuğ'dan Kıraç'a tepki
Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı
Bir güzellik merkezinde cilt bakımı yaptıran Pınar Altuğ, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.
Oyuncu, Kıraç’ın “Şehir kadınları çocuk bakamaz” sözlerinin hatırlatılması üzerine “Ne denir ki! Allah akıl fikir versin” yorumunda bulundu.
İşte Kıraç'ın POSTA gazetesine verdiği röportajdan kesitler...
- Kadınların sanıldığı gibi duygusal olmadığı konusunda netim. Boşanmalara bakınca bile bunu görebilirsiniz. Boşanan kadın üç ayda topluyor kendini, boşanan adam darmaduman oluyor.
- Sen artık gömlek ütüleyen, yemek yapan kadın var mı zannediyorsun? Onların hepsi geçmişte kaldı. Onlar gariban kadınlardı. Eski, zavallı kadınlardı. Şimdi kadınlar öyle değil maalesef. Değilse, o zaman ‘gömlek ütüleyen, çocuğa bakan kadın’ metaforunu kadınlar işlerine geldiği gibi kullanmasın.
- Kendileriyle ilgili bir yorum yapıldığında hemen başlıyorlar: “Kadın temizlik mi yapsın, çocuğa mı baksın, yemek mi yapsın?” demeye. Çocuklara yabancı dadılar bakıyor. Hafta sonu kahvaltıcılar tıklım tıklım. Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım.