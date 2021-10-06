Magazin Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu zirvede!

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu zirvede!

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Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu zirvede!

Başarılı oyunculuklarıyla övgüleri toplayan ve gündemden düşmeyen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu IMDB’nin Türkiye sıralamasında zirveye yerleşti.

06 Ekim 2021, Çarşamba 20:24 Son Güncelleme:
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Kanal D’nin, her Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu, IMDB’nin Türkiye sıralamasının başında yerlerini aldı. Türkiye doğumlu oyuncular kategorisinde en çok konuşulanlar arasında 1. sırada Pınar Deniz yer alırken Kaan Urgancıoğlu da 3. sırada yer aldı. Oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen ve övgüler toplayan ikili, dünya sıralamasında da 50 bin kişi arasında ilk 7 bin kişi arasına girdi.


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