Gerard Pique, Messi'nin sözleşmesindeki serbest kalma maddesiyle ilgili yaptığı açıklamada bu maddenin onu şaşırtmadığını söyledi ve "Onun Barcelona'ya olan bağlılığını biliyorum, bu yüzden çok da umrumda değil. Geleceği hakkında karar verme hakkını kazandı" cümlelerini kurdu.

Başkan Joseph Bartomeu da geçtiğimiz günlerde Messi'nin sözleşmesinde ayrılma maddesi olduğunu doğrulamış ve "2 yıl önce imzaladığımız sözleşmesinde böyle bir madde var. Fakat bu konuda oldukça rahatım. Leo'nun ayrılmayacağı konusunda ikna oldum. Mevcut sözleşmesinin sonuna kadar burada kalacak ve sözleşmesi bittiğinde 2021 yılının sonunda olacağız." demişti.

Messi ve Barcelona arasındaki bu madde her ne kadar kamuoyunda şaşkınlık yaratsa da Barcelona için bu bir ilk değil. Daha önce de kulübün efsane futbolcuları Xavi, Iniesta, Puyol gibi isimlerin sözleşmesine aynı maddeyi koyduran Barcelona, kulüple özdeşleşmiş futbolcuların sadakatine güveniyor ve duyduğu güveni bu şekilde ortaya koyuyor.

Lionel Messi'nin futbol kariyerini noktalamadan önce futbola başladığı Newell's Old Boys'a dönmek istediği biliniyor.