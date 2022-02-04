Köfteye farklı bir yorum: Pırasalı köfte nasıl yapılır?
Köftenize farklı bir lezzet katmak istiyorsanız neden pırasalı yapmıyorsunuz?. Özellikle pırasalı börek, pırasalı kiş gibi yemekleri seviyorsanız, pırasalı bu köfte tarifine bayılacaksınız. İşte pırasalı köfte tarifi, malzemeleri, püf noktaları ve sunum notları...
04 Şubat 2022, Cuma 12:39 Son Güncelleme:
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Tıpkı pırasalı yumurta, pırasalı kiş gibi, köftenizin de farklı bir lezzete sahip olmasını istiyorsanız, pırasadan faydalanabilirsiniz. Bu köfteyi yoğurtla servis ederseniz, lezzetine lezzet katacağınızın garantisini veriyorız. Hazırsanız, tarifimize başlıyoruz...
PIRASALI KÖFTE MALZEMELERİ
- 300 gram kıyma
- 1 adet pırasa
- 2 dilim bayat ekmek
- 1 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 kase yoğurt
- Süslemek için mevsim yeşillikleri
- Zeytinyağı
PIRASALI KÖFTE YAPILIŞI
- Pırasaları güzelce yıkadıktan sonra ince ince kıyın.
- Ekmekleri blenderde ufalayın.
- Pırasayı, ufalanmış ekmekleri, kıymayı ve baharatları bir kaba alarak yoğurun.
- Ardından 12 parçaya bölerek şekil verin.
- Bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip kızdırın.
- Köfteleri tavaya yerleştirerek her iki tarafını da 5-10 dakika orta ateşte kızartın.
- Üzerinde biraz zeytinyağı gezdirdiğiniz ve mevsim yeşillikleri ile süslediğiniz yoğurtla servis edin.
Afiyet olsun!