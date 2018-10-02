Pırıl pırıl aynaların sırrı...

Aynalarınızı düzenli olarak temizleyin. Bu sayede oluşan lekeler ve tozların temizlemesi daha kolay olacaktır. Düzenli temizliği yapılmayan aynalar işinizi zorlaştırmakla birlikte zamanınızdan da kaybetmenize neden olacaktır.

Sirkeli su ile temizleme:

Bir kabın içerisine bir miktar su ve beyaz sirke ekleyin. Bu oranı 1 litre suya 3 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyerek ayarlayabilirsiniz. Tercihiniz ise ılık su olsun. Oluşturduğunuz karışımla yumuşak bir bez yardımı ile aynanızı dairesel hareketler ile silin.

Kurulamada da yumuşak ve tüy bırakmayan bezleri tercih edin. Kurulama işleminde gazete kağıdı da kullanabilirsiniz. Oluşturduğunuz sirkeli su karışımını sprey şişeye koymanız daha pratik bir işlem olmasını sağlayacaktır.

Deterjan ve su ile temizleme:

Bulaşık deterjanına suya ekleyin. Suyun ılık olması aynadaki lekelerden kurtulmanızı daha da kolaylaştıracaktır. Deterjanlı su ile aynayı sildikten hemen sonra kurulayın. Kurulama işleminde mikrofiber bez kullanmanız durumunda su lekesi veya herhangi bir iz olmasını engelleyecektir.

Cam temizleyici ürünler:

Aynaları silmek için cam temizleme ürünleri de satın alabilirsiniz. Bu ürünlerle tek seferde ve az miktarda spreyleyerek de aynalarınızın pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Silme işlemini yine her zaman olduğu gibi dairesel hareketlerle yapmalısınız ve özenli bir şekilde kurulamalısınız.

Silme işlemi:

Aynayı silmekte kullandığınız sıvıyı eşit olarak sprey yardımı ile sıkın. Sıvıyı gereğinden fazla sıkmayın ve silme işlemini dairesel hareketler ile sıvı uçana kadar devam edin. Bu sayede pırıl pırıl aynalara sahip olabilirsiniz.

Kurulama işlemi:

Aynanızı kurulama işlemini hemen yapmalısınız. Aynayı ıslak bırakırsanız lekeler kalacaktır. Aynaları kurulama işleminde gazete kağıdını kullanabilirsiniz. Ayrıca mikrofiber bezler ve çekçekler ile de aynalarınızı kusursuz bir şekilde kurulayabilirsiniz.







