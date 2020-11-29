Kahvaltıların vazgeçilmezi: Pişi tarifi
Tadı çok sevilen me kahvaltıların vazgeçilmezi olan pişi tarifi, evde yapılabilen en kolay tariflerden birisidir. Sevdiklerinize hazırlamak için pişi tarifi arıyor ya da pişi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pişi yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.
29 Kasım 2020, Pazar 10:32 Son Güncelleme:
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Kahvaltı sofralarının gözdesi olan pişi tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes lezzetlerden. Sevdiklerinize hazırlamak için pişi tarifi arıyor ya da pişi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Pişi yapılışı ve püf noktaları için haberimize bir göz atın.
Pişi tarifi
Pişi malzemeleri
- 1 adet yumurta
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karbonat
- 2 su bardağı un
- 3 su bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
Pişi yapılışı
Sıvı yağ dışında bütün malzemeleri bir kaba ekleyin. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmeye özen gösterin. Pişireceğiniz kaba 3 su bardağı yağı ekleyin. Pişireceğiniz yağın çok kızgın ve bol olması daha iyi bir sonuç almanızı sağlayacaktır.
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