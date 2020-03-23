Kültür & Sanat Placido Domingo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Placido Domingo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Kültür & Sanat

Placido Domingo'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Ünlü İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'nun, corona virüs testi pozitif çıktı. Domingo, hakkındaki taciz iddialarının ardından geçen yıl Ekim ayıdna Los Angeles Operası'nın genel müdürlüğünden istifa etmişti.

23 Mart 2020, Pazartesi 17:13 Son Güncelleme:
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79 yaşındaki İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo'nun yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı corona virüs testi, pozitif çıktı. İtalyan tenor Luciano Pavarotti ve İspanyol tenor José Carreras ile kurduğu The Three Tenors grubuyla üne kavuşan Domingo ve ailesi, bir süredir sosyal izolasyonda. Domingo, pazar günü Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak ateş ve öksürük şikayetiyle test yaptırdıklarını belirtti. 79 yaşındaki Domingo, taciz iddialarının ardından geçen yıl Ekim ayıdna Los Angeles Operası'nın genel müdürlüğünden istifa etmişti. 20 kadın, Domingo'yu taciz ve uygunsuz davranışla suçlamış, o ise tüm iddiaları reddetmişti. 

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