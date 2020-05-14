Plaj havluları poşette olacak

Buna göre; sosyal mesafe kuralı korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabul edilecek. Plaj ve havuz havluları kapalı poşet içinde veya görevli personel tarafından misafire sunulacak. Yemek masalarının arasında 1.5 metre, yan yana sandalyelerin ise 60 santimetre mesafesi olacak.

Genelgede öne çıkan diğer bazı başlıklar ise şöyle:

Personel vardiya değiştirmeyecek

Misafir girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü, dezenfeksiyon paspası ve el dezenfeksiyon imkanı ile karşılanacak.

Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere, maske ve eldiven bulundurulacak.

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacak.

Asansörler sosyal mesafe kurallarına uygun kullanılacak.

Çocuklara ayrılmış oyun odaları, çocuk kulübü, lunapark, oyun bahçesialanı gibi üniteler hizmete açılmayacak.

Jimnastik ve spor salonu gibi ünitelerin hizmete açılması halinde, rezervasyon sistemiyle çalışacak.

Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilecek.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacak.

Personel maske, siperlik ve eldiven kullanacak. Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecek.



